Tic Tac, tic tac: il tempo stringe. Ecco che Mariah Carey si “scongela” sulle note di All I want for Christmas is you.

Certo, siamo ancora a Novembre. Ma è inutile negarlo: Novembre ha già il sapore del Natale! Ma come ogni anno, non può essere un vero Natale senza la voce melodica di Mariah Carey, che puntualmente si prepara alle celebrazioni più amate che mai.

Il countdown per Natale 2023

Inizia ufficialmente il countdown per il Natale 2023, e Mariah Carey si scongela per l’occasione, preparandosi ad intonare la sua leggendaria hit All I Want For Christmas Is You. Non è solo un folle desiderio di tutti i fan, ma una certezza decretata dalla stessa cantante che scrive sui social: “It’s time”.

Mentre c’è chi festeggia Halloween con i più buffi travestimenti, c’è già chi ha tirato fuori i polverosi scatoloni pieni di addobbi natalizi. Si dice che bisogna aspettare l’8 dicembre: ma chi lo dice? Il tempo scorre e non c’è cosa più bella di godersi tutta l’attesa magia del Natale.

Mariah Carey: “It’s time!”

Affiancata dall’intramontabile musica di Michael Bublè, anche Mariah Carey non può dire di no alla festa più amata dai bambini (e non solo). “È ora!”, annuncia la cantante su Instagram mentre balla All I Want For Christmas Is You, sotto la neve, dopo essersi scongelata da un blocco di ghiaccio.

Un vero amore per il Natale, quello di Carey. Basti ricordare quando, in occasione del 25esimo anniversario di All I Want for Christmas is You?, ha registrato una nuova versione del brano, girando anche un nuovo videoclip in stile cortometraggio.

