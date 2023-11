Fedez e Chiara Ferragni si piazzano al primo posto nella classifica dei costumi di Halloween: le loro idee sono spassose.

Nonostante le ultime polemiche sollevate sulle parole sulla guerra in Medio Oriente, i festeggiamenti di Halloween di ieri hanno fatto sorridere davvero tutti. E’ indiscutibile il fatto che, quando si tratta di costumi, Fedez batte tutti: ecco tutti i travestimenti dei Ferragnez che hanno sorpreso i followers!

Tutti i costumi dei Ferragnez

Un rito che si ripete ogni anno per i Ferragnez, coinvolgendo anche i figli che non possono che divertirsi. Con un album pubblicato su Instagram, Chiara Ferragni ripropone tutti i costumi indossati negli anni precedenti, insieme a suo marito Fedez, e con i figli Leone e Vittoria.

Nel 2019, ad esempio, la coppia ha scelto dei costumi da Pikachu insieme al piccolo Leone. Nel 2021 poi, si vede la tenerissima Vittoria in versione polpo rosa gigante, spiaggiata sul divano di casa Ferragnez.

Lo scorso anno, ancora, Chiara Ferragni ha deciso di interpretare Christina Aguilera nell’iconico video di Dirty: l’influencer indossò mini bikini a triangolo a righe bianche e rosse, pantaloni a vita bassa con slip in vista, e lunghe extension nere e treccine sui capelli biondi.

L’idea di Fedez per Halloween 2023

Ma nel 2023, Fedez si è superato alla grande. La famiglia quest’anno ha scelto di interpretare i personaggi del video gioco Super Mario Bros. Mentre Chiara veste da Luigi, Leone interpreta Super Mario, Vittoria la principessa e Fedez è vestito da funghetto.

Dopo aver messo via i panni del Funghetto però, il rapper ha deciso di spingersi oltre. Insieme alla figlia Vittoria vestita principessa Raperonzolo, lui è vestito da torre, proprio quella in cui è imprigionata la piccola principessa.

Fedez vestito da Rose di Titanic

La coppia più seguita sul web ha deciso, quest’anno, di organizzare per Halloween un party con gli amici in un ristorante di Milano. Le idee della coppia sono state davvero formidabili.

Se Chiara Ferragni ha voluto interpretare Sharon Stone in Basic Instinct, Fedez si è vestito come Rose DeWitt Bukater, la protagonista di Titanic interpretata sullo schermo da Kate Winslet, con tanto di porta in legno e salvagente.

