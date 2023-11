“E’ così che a 40 anni ho trovato una nuova amica”, racconta Paola Cortellesi ai microfoni di Radio2 Social Club.

Amate a livello artistico dai propri fan, Paola Cortellesi e Laura Pausini condividono un’amicizia a dir poco speciale. Sembra quasi come se il destino abbia volute farle incontrare e, da quel giorno, non si sono più separate. A raccontare quell’indimenticabile incontro è stata l’attrice 49enne, ospite di Radio2 Social Club.

Paola Cortellesi e quella strana coincidenza

Un legame nato da quella che si potrebbe definire una straordinaria coincidenza, ma che forse così non è. Parlando ai microfoni di Radio2 Social Club, Paola Cortellesi confessa: “A un certo punto Laura Pausini mi è imboccata in casa“.

Ad unire la comica e la cantante romagnola, sono state proprio le loro figlie. Come racconta la Cortellesi, hanno partorito entrambe nel 2013 pur senza conoscersi. Dal matrimonio di Paola con Riccardo Milani, è nata la sua bambina il 24 gennaio. La Pausini invece ha avuto da Paolo Carta una figlia nata l’8 febbraio.

“Io ho chiamato mia figlia Laura, per miei motivi personali, mentre lei ha chiamato sua figlia Paola, perché le piaceva questo nome“, spiega l’attrice.

L’incontro con Laura Pausini

“Non avevo social al tempo e non lo sapevo neanche, quando mi chiama Giorgia, la cantante, che è amica di entrambe. ‘Ti cerca la Pausini’, mi dice. ‘Posso darle il tuo numero?’“, spiega Paola Cortellesi ancora incredula al solo pensiero.

Con il suo solito humor, la Cortellesi dichiara di averle risposto: “Ma certo, mica la Pausini è una stalker!”. Ed è così che, nel 2006, la comica e la cantante si sono incontrate per la prima volta. In realtà, Paola Cortellesi aveva quasi dimenticato il loro appuntamento, per cui la sua collega coetanea le si è letteralmente “imboccata a casa qui a Roma”.

Un incontro tra loro due, ma anche tra le loro figlie che si sono amate sin da subito. “Così io a quarant’anni ho trovato una nuova amica“, racconta l’attrice.

