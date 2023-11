Sui social il cantante ha condiviso una dolcissima foto di Halloween con i suoi figli: ma come sta davvero Tiziano Ferro?

Dopo l’annuncio del suo divorzio dal marito Victor Allen, la sfera privata di Tiziano Ferro è diventata alquanto cupa. Una separazione non è mai facile da superare, soprattutto se di mezzo ci sono i figli. Fortunatamente a volte, proprio quei figli, rappresentano il motivo per cui ritornare a sorridere.

Tiziano Ferro vestito da polpo gigante

Anche Tiziano Ferro, dopo le strabilianti idee di Fedez, ha deciso di festeggiare Halloween con i propri figli lasciandosi trascinare totalmente dalla follia di questa festa. Dall’eleganza da sempre sfoggiata sul palco, il cantante decide di mostrarsi in un altro look del tutto divertente.

Insieme ai suoi figli Margherita e Andres, Tiziano ricrea l’immagine di una felice “famiglia di polpi”. Su Instagram, il 43enne pubblica una foto in cui tutti e tre sono teneramente vestiti, rispettivamente, da polpo gigante e da polipetti.

“Buon Halloween dalla famiglia Appaxi (Polpo)!“, scrive TZN mostrandosi con un gran sorriso che non si vedeva ormai da tempo. Mentre Tiziano indossa un costume color verde acqua dai tentacoli gialli, i suoi figli sono travestiti da piccoli animali marini color blu.

Molti non sono riusciti a non commentare il post del cantante. Tra i commenti, si legge anche quello di Orietta Berti che ha inviato tanti cuori rossi. Paola Iezzi invece ha scritto “Ma io adoro”, e il cantautore Roberto Casalino commenta: “Stupendi”.

Come sta Tiziano? “Se dicessi bene, mentirei”

Da quanto sono iniziate ufficialmente le pratiche per il divorzio col marito Victor Allen, il cantante sta vivendo momenti alquanto difficili. A seguito della separazione, Tiziano Ferro non ha potuto nemmeno portare i suoi figli in Italia, costretto ad annullare quindi anche le date del suo ultimo tour.

Parlando al programma Happy Family su Radio 2, Tiziano ha confessato come davvero stia vivendo la sua vita in questi mesi: “Sto dalla mattina alla sera con loro, cucino, gioco, conosco tantissime canzoncine nuove. Con i due bimbi quando arrivi alle sette e mezza di sera ti sembra quasi mezzanotte, sei già morto”.

Con due bimbi piccoli, l’energia si esaurisce facilmente. Ma almeno la loro compagnia lo distrae da tutti quei pensieri che lo tengono ancora in allerta. “Come sto? Se dicessi bene, mentirei. C’è di peggio, c’è chi non affronta i problemi e fa scelte all’antica trascinando situazioni che possono diventare tossiche non solo per lui, ma per i figli”, confessa ai microfoni.

“Io appartengo a una generazione i cui genitori non si sono lasciati per il ‘bene dei figli’, ma creando in realtà solo scompensi, facendo respirare infelicità ai bambini. Diciamo che sono in una condizione di speranza verso il futuro, ma non posso certo dire che sia un bel periodo“, conclude Tiziano Ferro.

