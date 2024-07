Ultimo e Jacqueline mostrano l’ecografia: “Si ciuccia il dito”

Ultimo e Jacqueline hanno condiviso sui social le immagini di un’ecografia ed hanno rivelato un dettaglio sul nome del bimbo.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo diventeranno presto genitori di un bambino. La coppia è talmente felice che non ha resistito ed ha condiviso sui social il tenerissimo video di un’ecografia in cui si vede chiaramente il bambino. Il nome per ora è un mistero: Ultimo però ha svelato un dettaglio.

Ultimo: il video dell’ecografia di E.

Ultimo ha condiviso il video dell’ecografia in un post Instagram scrivendo “E. che si ciuccia il dito durante un’ecografia“. Ed in effetti, dalle immagini sembra proprio che il bebè si porti la manina alla bocca. Per ora non siamo ancora certi di come si chiamerà il bimbo, ma a quanto sembra il suo nome inizierà per E.

Nel video si sente in sottofondo Jacqueline Luna commentare emozionata: “Ma quella è la linguetta?“. Sembra quindi che dopo l’annuncio trionfale allo Stadio Olimpico la gravidanza proceda per il meglio e che i due futuri genitori non vedano l’ora di accogliere questa nuova vita nelle loro.

La storia d’amore con Jacqueline

Ultimo sta attraversando un periodo ricco di soddisfazioni tra i 3 sold out allo Stadio Olimpico di Roma e l’annuncio della gravidanza della sua compagna, Jacqueline Luna Di Giacomo. I due sembrano una coppia davvero affiatata anche se non amano condividere troppi dettagli della loro storia sui social.

In un’intervista dello scorso anno al Corriere, tornata alla ribalta in questi giorni, il cantautore aveva raccontato: “Ho visto la foto di una giacca disegnata da lei, con una pezza a forma di chitarra, e le ho scritto: ‘Vuoi essere la chitarrista del mio prossimo tour?‘”.

Ultimo

“Ci siamo dati appuntamento a Trastevere, il quartiere dove è nata. Sono arrivato con uno zainetto e quattro birre. Abbiamo parlato tutta la sera, era tanto che non passavo una sera normale. Il giorno dopo lei partiva per l’America“.

Poi ha aggiunto: “Ci eravamo innamorati, senza esserci mai dati un bacio. Ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più. Volevo capire cosa si nascondeva dietro di lei. Così appena è stato possibile l’ho raggiunta in America“.