Il cantante è da sempre molto riservato sulla sua vita privata, ma di recente ha condiviso una rara foto in cui compare Stella, sua figlia.

Simone Cristicchi è stato uno di quei cantanti che il pubblico italiano ha riscoperto grazie al Festival di Sanremo 2025. Ad aver conquistato il pubblico è stata sopratutto “Quando sarai piccola”, un commovente brano in cui l’artista ha parlato della rabbia che si prova nel vedere i propri genitori invecchiare.

Ma nonostante il successo ottenuto dopo Sanremo, il cantante si è tenuto sempre ben lontano dai gossip, preferendo mantenere un profilo basso e viversi la sua quotidianità nella privacy. Per questo motivo la foto dell’artista insieme alla figlia nel giro di poco ha fatto il giro del web, complice probabilmente anche il dolce pensiero pubblicato da Simone.

La gita di Simone e Stella Cristicchi a Gardaland

Come anticipato, Simone Cristicchi si è concesso un pomeriggio di relax e svago a Gardaland, celebre parco dei divertimenti situato tra i comuni di Lazise e Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. In particolare, ad aver attirato l’attenzione dei fan è stata una fotografia in cui il cantante è ritratto in compagnia di Stella, sua figlia.

Entrambi sorridono all’obiettivo mentre posano davanti a un’aiuola raffigurante il volto di Prezzemolo, celebre mascotte del parco. Ma non solo, dato che Simone ha anche deciso di esprimere un toccante pensiero su quanto sia importante condividere momenti. Di seguito le sue parole: “Con i bambini si torna a guardare il mondo con occhi nuovi, senza filtri. Non servono effetti speciali per emozionarsi: basta vedere loro che ridono, che si sorprendono, che si prendono la mano prima di salire su un’attrazione. In una società che, spesso, ci separa, la cosa più preziosa è il tempo condiviso“. Simone Cristicchi

I prossimi impegni di Simone Cristicchi

In ogni caso, quella a Gardaland è stata solo una parentesi di relax in un’estate in cui il cantante dovrà rispettare diversi impegni. Infatti, il prossimo 12 luglio avrà inizio il suo tour estivo, un evento che lo porterà a viaggiare in giro per l’Italia.Tra le varie tappe, vi sono anche Verona, Palmanova, Mesagne e Capaccio, mentre la data prevista per il 2 agosto a Marina di Pietrasanta, attualmente risulta essere annullata.