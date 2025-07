L’estate 2025 sarà ricordata anche per un grande assente: il tradizionale tormentone estivo di Elettra Lamborghini. In effetti i fan stavano aspettando che la cantante annunciasse l’uscita di una nuova hit, ma le cose sono andate diversamente. Sì, perché Elettra ha deciso di prendersi una pausa e di dare una svolta alla sua carriera musicale.

Ad aver dato delle motivazioni a chi stava aspettando l’uscita di una nuova hit, è stata proprio Elettra Lamborghini. La cantante ha spiegato la sua scelta tramite alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Si seguito le sue parole:

“Molti di voi mi hanno chiesto come mai quest’estate non sono uscita con un mio singolo… Vi dirò la verità, sono 7 estati che esco con tormentoni e sentivo di voler dare un cambio… Come sapete ho coronato il mio sogno di firmare anche con un’etichetta latina, dove posso esprimere al meglio la mia musica che più mi piace fare che è il raeggaeton… ciò mi porta e mi porterà a stare molto all’estero, oltre agli altri impegni che già ho, motivo per il quale sapevo che non avrei mai potuto promuovere come avrei voluto un eventuale singolo in italiano quest’anno…“.