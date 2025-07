L’ex cantante di Amici è in attesa del suo primo figlio e ha deciso di svelare a tutti quale sarà il sesso del bebè con un dolcissimo video.

Emma Muscat, ex cantante di Amici, sta aspettando il suo primo figlio col compagno Kurt Galea. La coppia si è conosciuta una volta terminata la relazione tra la cantante e Biondo, conosciuto proprio all’interno della scuola di Maria De Filippi. Dopo aver annunciato la gravidanza, Emma è tornata a parlare ai suoi fan facendo un nuovo lieto annuncio: il sesso del bebè.

Il video del gender reveal

Come anticipato, la cantante ha deciso di annunciare ufficialmente il sesso del primo figlio con un dolcissimo video pubblicato su Instagram. All’interno del contenuto si vede la cantante in compagnia del compagno Kurt Galea intenti ad aprire una grossa scatola di cartone contenente la risposta alla domanda che i fan si sono posti per diverso tempo: sarà un bambino o una bambina?

Ebbene, non appena la coppia solleva il coperchio, ecco che fuoriescono dalla scatola dei palloncini rosa, segno che Emma diventerà mamma di una bambina. A completare il tutto, una didascalia che recita: “Non ce la facevamo più a tenere il segreto! Sta per arrivare la nostra piccola principessa“.

I commenti dei fan e la storia d’amore con Kurt Galea

Poco dopo la pubblicazione, il video è diventato virale e ha ricevuto una pioggia di like e commenti, con cui i fan di Emma si sono congratulati con la coppia. “Bellissimi e dolcissimi, tantissimi auguroni e congratulazioni per l’arrivo della vostra bambina“, “Congratulazioni!” e “Tantissimi auguri!“, sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere sotto il video.

Insomma, anche i fan della cantante gioiscono per i lieto evento, una notizia che apre un nuovo capitolo della storia d’amore tra Emma e Kurt. In effetti, la coppia ormai sta insieme da qualche anno, dal 2019 per essere precisi. Un rapporto nato dopo la fine della relazione tra Emma e Biondo, avvenuta nello stesso anno.