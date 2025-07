Il rapper ha perso la pazienza durante il suo live a causa di un problema al microfono e bestemmiato davanti al pubblico. Il video virale.

I fan di Tony Effe lo sanno bene: i suoi show sono sempre caratterizzati da eccessi e momenti inaspettati, come il lancio dei suoi indumenti (rigorosamente firmati) verso il pubblico. Eppure, di recente, ha fatto il giro del web un filmato in cui il rapper compare in una momento alquanto controverso sul palco che ha generato non poche polemiche.

La bestemmia durante il Trento Love Fest

I fatti non sono recenti, ma risalgono a due anni fa, quando il rapper si esibì in occasione del Trento Love Fest. In quell’occasione, la bestemmia pronunciata da Tony Effe non aveva riscosso un clamore eccessivo in rete, anzi, ad averne parlato era stato soltanto Il Dolomiti, quotidiano con sede a Trento.

Ai tempi, infatti, la testata giornalistica aveva riportato l’evento dichiarando le seguenti parole: “In fondo, una bestemmia da questo personaggio ce la si poteva pure aspettare. Chi è lo abbiamo raccontato in questo articolo e d’altronde la Trap è questa cosa qui: si inneggia ai soldi facili, alla droga, la donna è più delle volte umiliata e trattata come un oggetto e la violenza è alla base della gran parte delle strofe“. Tony Effe

Il video virale

A distanza di due anni, però, il video dello spiacevole evento pubblicato in rete, è diventato improvvisamente virale, facendo il giro del web e scuotendo l’opinione pubblica. Il contenuto è stato pubblicato su TikTok, dove nel giro di poco ha sollevato una vera e propria polemica.

Nel video, Tony Effe è sul palco, quando improvvisamente sbotta e bestemmia a causa di un problema al microfono: “Oh mi dovete alzare questo ca**o di microfono. Non so se parlo italiano o calabrese, non lo so. Microfono su, up, volume su Dio c**e“.