Il rapper ha fatto alcune considerazioni sul panorama musicale attuale e manifestato il suo dissenso sul modo di fare musica di oggi.

Fabri Fibra ha partecipato in veste di ospite a Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan. Qui ha fatto alcuni riflessioni su come sia cambiato il modo di fare musica, manifestando il suo dissenso nei confronti delle logiche su cui si basa il mercato discografico attuale.

Il duro sfogo di Fabri Fibra

Un tema che sta molto a cuore a Fabri Fibra è sicuramente quello relativo l’evoluzione del settore musicale. Un cambiamento che al rapper non è mai piaciuto, tant’è vero che davanti a Cattelan si è lasciato andare a un duro sfogo: “Parlavo con un altro artista più giovane e mi diceva: “No ma dobbiamo fare i dischi che non ce ne deve fregare niente delle radio. Basta fare il singolo. Noi siamo grossi, anarchia, artisticità, comunque sia i fan ci seguiranno sempre” “.

Parole a cui il rapper ha voluto rispondere proponendo un punto di vista diverso: “E io: “Sì, ma non darlo per scontato perché i fan ti seguono, ti dicono anche che non c’è bisogno che vai in radio ma in realtà te lo dicono solo quando ci vai in radio”. Quando non sei più in radio non ci sono più, vanno da chi c’è in radio“.

Fabri Fibra su Instagram: “Sono tutti lì a farsi le foto”

Ma non è tutto, dato che un altro aspetto che non incontra il pensiero di Fabri Fibra è sicuramente quello relativo il modo di pubblicizzare la propria musica. È chiaro che oggi il principale strumento di promozione sia Instagram, ma in merito a ciò, il rapper ha espresso un punto di vista negativo. “Se io avessi saputo che un giorno il mercato musicale si sarebbe retto su un’applicazione dedicata alla fotografia, popolata da egomaniaci, hater, scrocconi e gente che ti chiede solo il video per il cugino, non l’avrei mai fatto o ci sarei arrivato diversamente“, ha dichiarato l’artista.

Uno sfogo seguito da una spiegazione più articolata con tanto di esempi concreti: “Oggi tutto il mercato discografico è Instagram. Fai il disco? Lo annunci su Instagram. Ai fan? Rispondi su Instagram. La radio posta su Instagram. Tu passi in mezzo a questa cosa e poi speri che qualcuno si interessi. La maggior parte dei commenti non è sulla musica, sono tutti lì a farsi le foto. Oppure ti parlano come se fossi il vicino di casa“. Fabri Fibra

Il successo di “Mentre Los Angeles brucia”

Il rapper ha poi colto l’occasione anche di parlare del suo recente progetto musica. Come i fan sanno, “Mentre Los Angeles brucia” è l’ultimo album realizzato da Fabri Fibra. Uscito il 20 giugno 2025, il disco si è classificato nel giro di poco in prima posizione, un risultato che il rapper ha voluto festeggiare durante il podcast.