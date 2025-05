Fabri Fibra torna con un nuovo album: “Mentre Los Angeles Brucia”

Fabri Fibra ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Mentre Los Angeles Brucia”: scopriamo tutti i dettagli di questa novità discografica.

Fabri Fibra ha annunciato l’imminente uscita del suo nuovo album intitolato “Mentre Los Angeles Brucia“. Questa novità discografica è attesa con fervore dai fan del rapper e segna il suo ritorno sulla scena musicale a 8 anni di distanza dal suo ultimo disco. Scopriamo tutti i dettagli.

Fabri Fibra: l’annuncio del nuovo album

Dopo un periodo di relativa quiete, Fabri Fibra ha rotto il silenzio annunciando tramite i social il lancio del suo nuovo album “Mentre Los Angeles Brucia” . L’uscita è fissata per il prossimo 20 giugno, ma per i fan più accaniti è già possibile effettuare il preorder del disco.

Fabri Fibra

La copertina stessa dell’album è molto interessante: il rapper è ritratto mentre indossa un cappello con la scritta “Los Angeles”, e le parole “Mentre” e “Brucia”, in un font evocativo dei graffiti, incorniciano la scena rimandando all’immaginario classico dell’hip-hop.

Dietro le quinte dell’album

Parlando del nuovo album, Fibra ha rivelato: “Ho iniziato a lavorare a questo disco 2 anni fa a Santa Monica. (…) Ricordo che dovevo tornare in Italia ma una tempesta si era abbattuta sulla città e rimasi bloccato a Los Angeles per giorni. Tra gennaio e febbraio di quest’anno mi sono chiuso in studio per chiudere l’album cercando, tra i tanti brani a cui avevo lavorato, di comporre il puzzle perfetto”.

“Un giorno accendo la tv e vengo investito dalle notizie che arrivavano da Los Angeles e dalla voce di un servizio al telegiornale che dice: ‘Mentre Los Angeles Brucia è morto David Lynch‘ Mi sono reso conto di quanto le nostre vite siano ciniche ed egoriferite al punto che anche mentre una città brucia, un paese viene bombardato o si combatte una guerra in un posto lontano da noi nel mondo noi continuiamo ad andare avanti con la nostra solita vita, abitudinaria e al sicuro. Mi sono domandato: Mentre il mondo va a puttane, e ci succede qualunque cosa attorno, noi cosa facciamo?” – ha spiegato il rapper.