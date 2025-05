È iniziato il tour 2025 di Gaia: scopriamo quali sono le prossime date e la scaletta delle canzoni che porterà sul palco!

Il 7 maggio è ufficialmente iniziato il tour 2025 di Gaia con la data zero di Milano. Per tutta l’estate l’amata cantante italo-brasiliana porterà la sua musica sui palchi delle più importanti città italiane, con una setlist che non deluderà le aspettative dei suoi fan. Dai suoi più grandi successi, alle hit più recenti come “Chiamo io chiami tu“, i concerti di Gaia saranno ricchi di musica e divertimento: scopriamo tutti i dettagli sulle date in programma e la scaletta delle canzoni.

Gaia: le date del tour 2025

Il tour estivo di Gaia attraverso l’Italia ha preso il via dall’iconico Fabrique di Milano, il 7 maggio, e si propone di attraversare lo stivale con esibizioni previste in location pittoresche e cariche di storia. Dalle piazze vivaci delle città alla magia dei festival estivi, il tour si dipana attraverso vari scenari, culminando con una performance finale al Connessioni Festival di Cuneo il 13 settembre.

Gaia

Ecco tutte le date in programma:

25 maggio 2025 | Bitonto (BA) @ Piazza Marconi

31 maggio 2025 | Livorno @ Straborgo

03 luglio 2025 | Perugia @ Umbria che spacca

04 luglio 2025 | Mirano (VE) @ Mirano Festival

26 luglio 2025 | Piacenza @ Palazzo Farnese

28 luglio 2025 | Verona @ Teatro Romano – Contaminazioni Festival

31 luglio 2025 | Crotone @ Crotone Summer Fest 2025

02 agosto 2025 | Porto Sant’Elpidio (FM) @ Summer Festival

03 agosto 2025 | Rocca di Capri Leone (ME) @ Piazza Gepy Faranda

04 agosto 2025 | Adrano (CT) @ Castello Normanno

06 agosto 2025 | Santa Margherita Ligure (GE) @ Anfiteatro Bindi

07 agosto 2025 | La Spezia @ Piazza Europa

20 agosto 2025 | Gonessa (CA) @ Piazza del Minatore

23 agosto 2025 | Padula (SA) @ La Certosa di San Lorenzo

13 settembre 2025 | Cuneo @ Connessioni Festival

La scaletta delle canzoni

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni che Gaia porterà sul palco: