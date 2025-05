Mahmood, tour nei palasport 2025: la scaletta delle canzoni

Mahmood sta per iniziare il suo tour 2025 nei palasport italiani: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni che porterà sul palco!

Nel panorama musicale italiano Mahmood continua a riscuotere un successo senza precedenti. Dopo aver incantato i palchi di tutta Italia, il cantante si appresta a proseguire il suo viaggio nel mondo della musica live con nuove date che promettono spettacoli indimenticabili.

Il “NLDA Tour 2025” vedrà il cantante esibirsi nei più prestigiosi palasport d’Italia, confermando la forza e la popolarità dell’artista nel cuore dei suoi fan. Scopriamo tutte le date e la scaletta delle canzoni!

Mahmood: la date del tour 2025

Le nuove date del tour 2025 porteranno Mahmood a esibirsi nei palasport di Bologna, Roma, Napoli, Torino e Milano, dimostrando ancora una volta l’immensa popolarità dell’artista. La scelta di queste località evidenzia la volontà di Mahmood di raggiungere un pubblico sempre più ampio, consolidando il suo legame con i fan in tutta Italia. Ecco tutte le tappe in programma:

Mahmood, Festival di Sanremo 2024

17 maggio 2025 – BOLOGNA, UNIPOL ARENA

– BOLOGNA, UNIPOL ARENA 20 maggio 2025 – ROMA, PALAZZO DELLO SPORT

– ROMA, PALAZZO DELLO SPORT 21 maggio 2025 – NAPOLI, PALAPARTENOPE

– NAPOLI, PALAPARTENOPE 24 maggio 2025 – TORINO, INALPI ARENA

– TORINO, INALPI ARENA 25 maggio 2025 – MILANO, UNIPOL FORUM

La scaletta delle canzoni

Mahmood con il suo “NLDA Tour 2025” si conferma come uno dei pilastri della musica live italiana, un artista che non smette di stupire per il suo talento e la sua capacità di innovarsi. La musica di Mahmood attraversa generi, sperimenta e tocca le corde dell’anima, rappresentando allo stesso tempo la voce di una generazione che non ha paura di esprimersi. Di seguito vi proponiamo la probabile scaletta delle canzoni del tour 2025 di Mahmood: