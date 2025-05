Gabry Ponte all’Eurovision: testo e significato di “Tutta l’Italia”

Gabry Ponte rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2025 con “Tutta l’Italia”: ecco il testo e il significato della canzone.

Una delle esibizioni più attese della prima serata dell’Eurovision Song Contest è sicuramente quella di Gabry Ponte che rappresenterà San Marino con “Tutta l’Italia“. Il noto DJ farà ballare gli spettatori con un brano che ha già conquistato il pubblico italiano durante Sanremo 2025. Scopriamo qual è il tsto e il significato della canzone!

“Tutta l’Italia”: il significato della canzone

La canzone “Tutta l’Italia” è un inno all’italianità, un tributo alla variegata cultura del Belpaese. Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, la canzone non è un semplice pezzo pop da classifica estiva. Dietro il suo ritmo energico e accattivante, si cela un messaggio più profondo: la celebrazione della diversità e dell’unità italiana.

Gabry Ponte – notiziemusica.it

Attraverso questo pezzo Gabry Ponte dipinge l’immagine di un’Italia reale, lontana dagli stereotipi ma vicina al cuore e alla quotidianità delle persone. Dall’arte culinaria alla politica, fino alle bellezze architettoniche, il brano non lascia nulla al caso, offrendo un ritratto vivace e inclusivo del Paese.

Con “Tutta l’Italia“, l’artista non solo ha conquistato il pubblico italiano, ma si appresta anche a lasciare il suo segno sulla scena musicale internazionale. La sua partecipazione per San Marino rappresenta una fantastica opportunità di dimostrare come la musica possa unire culture diverse e celebrare l’identità di un Paese attraverso note e parole che varcano i confini nazionali.

Il testo della canzone

Mamma, stasera non ritorno

Ma sicuro finisco in qualche letto, poi dormo

Siamo tutti dei bravi ragazzi, a posto

Spaghetti, vino e Padre nostro

E la Gioco-o-onda ride

Va bene, ma lei sta a Parigi

I baci vietati ne-nelle stradine nere

Occhi tristi ma felici

Quanti amici degli amici

Continua per il testo integrale