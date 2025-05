Eurovision Song Contest 2025: la scaletta della prima serata

Inizia ufficialmente l’Eurovision Song Contest 2025: scopriamo quale sarà la scaletta della prima sera e quando si esibirà Lucio Corsi.

È iniziata ufficialmente la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest che quest’anno si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio 2025. Questa sera si svolgerà la prima semifinale dell’attesa competizione a cui partecipano artisti proventi da ben 37 Paesi. Tra i momenti più attesi, l’esibizione di Lucio Corsi per l’Italia e Gabry Ponte per San Marino, che porteranno sul palco le loro ultime creazioni. Scopriamo tutte le informazioni sulla scaletta di questa sera!

La partecipazione italiana e sanmarinese

Nonostante l’Italia sia uno dei Big Five e quindi abbia già assicurato il suo posto nella finale del 17 maggio, l’attenzione è focalizzata sull’esibizione di Lucio Corsi con “Volevo essere un duro“, un brano che promette di lasciare il segno.

Lucio Corsi posa con la chitarra – notiziemusica.it

A rappresentare San Marino sarà invece Gabry Ponte con “Tutta l’Italia”, una canzone che dovrà convincere pubblico e giuria per garantirsi un posto tra i finalisti. L’Eurovision non è solo un contesto di talenti ma anche un’arena di simpatie e tattiche votazioni, dove il pubblico gioca un ruolo cruciale attraverso il televoto e il voto online a pagamento.

Eurovision Song Contest 2025: la scaletta della prima semifinale

Di seguito vi presentiamo l’ordine di uscita dei cantanti che prenderanno parte alla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025:

Islanda : VÆB – RÓA

: VÆB – RÓA Polonia : Justyna Steczkowska – GAJA

: Justyna Steczkowska – GAJA Slovenia : Klemen – How Much Time Do We Have Left

: Klemen – How Much Time Do We Have Left Estonia : Tommy Cash – Espresso Macchiato

: Tommy Cash – Espresso Macchiato Spagna: Melody– ESA DIVA (qualificazione diretta in finale)

Melody– ESA DIVA (qualificazione diretta in finale) Ucraina : Ziferblat – Bird of Pray

: Ziferblat – Bird of Pray Svezia : KAJ – Bara Bada Bastu

: KAJ – Bara Bada Bastu Portogallo : NAPA – Deslocado

: NAPA – Deslocado Norvegia : Kyle Alessandro – Lighter

: Kyle Alessandro – Lighter Belgio : Red Sebastian – Strobe Lights

: Red Sebastian – Strobe Lights Italia: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro (qualificazione diretta in finale)

Volevo Essere Un Duro (qualificazione diretta in finale) Azerbaigian : Mamagama – Run With U

: Mamagama – Run With U San Marino : Gabry Ponte – Tutta l’Italia

: Gabry Ponte – Tutta l’Italia Albania : Shkodra Elektronike – Zjerm

: Shkodra Elektronike – Zjerm Paesi Bassi : Claude – C’est La Vie

: Claude – C’est La Vie Croazia : Marko Bošnjak – Poison Cake

: Marko Bošnjak – Poison Cake Svizzera : Zoë Më –Voyage (qualificazione diretta in finale)

: Zoë Më –Voyage (qualificazione diretta in finale) Cipro: Theo Evan – Shh

Questa sera, tramite votazione, passeranno alla finale 10 dei 15 artisti in gara nella prima semifinale, escludendo i 3 rappresentati dei Big Five (Italia, Svizzera e Spagna).