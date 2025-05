Il 13 maggio inizia ufficialmente l’Eurovision Song Contest 2025: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo atteso evento!

Dal 13 al 17 maggio, la Svizzera ospiterà la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest, un evento che annualmente cattura l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il globo.

Quest’anno, tre volti noti del panorama televisivo e musicale – Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker – guideranno il pubblico attraverso le emozioni di questa competizione che vede in gara 37 nazioni, tra cui l’Italia, rappresentata da Lucio Corsi con il brano “Volevo essere un duro”. Scopriamo tutto quelloche c’è da sapere!

Eurovision Song Contest 2025: le date

Come ogni anno l’Eurovision si articolerà in 3 serate di gara. La prima semifinale si terrà martedì 13 maggio, seguita dalla seconda semifinale il 15 maggio e dalla grande finale il 17 maggio. La 69esima edizione sarà ospitata dalla Svizzera presso la St. Jakobshalle di Basilea, merito della vittoria dell’edizione precedente grazie alla performance di Nemo con la canzone “The Code“.

Eurovision Song Contest – notiziemusica.it

A rappresentare l’Italia sarà Lucio Corsi che andrà direttamente in finale grazie alla posizione dell’Italia nei “Big 5”, le nazioni che contribuiscono maggiormente all’evento. Le altre nazioni sono: Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. San Marino, rappresentato da Gabry Ponte, dovrà invece guadagnarsi un posto nella serata finale attraverso la semifinale del 13 maggio.

Gli artisti che saliranno sul palco

La competizione vede in lizza artisti provenienti da tutto il mondo, con generi musicali che vanno dal pop al rock, dall’elettronica al folk, testimoniando l’incredibile varietà culturale dell’Europa e oltre. Oltre a Corsi e Ponte, a cercare di conquistare l’ambita statuetta saranno nomi come Shkodra Elektronike per l’Albania, Go-Jo per l’Australia, e Zoë Më per i padroni di casa della Svizzera, solo per citarne alcuni.

Ecco la lista completa degli artisti in gara: