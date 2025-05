Tony Effe ha annunciato un tour estivo ricco di date: tutti i dettagli

Tony Effe si prepara ad un tour estivo che prevede moltissime tappe in tutta Italia: scopriamo tutti i dettagli.

Dopo la notizia della gravidanza di Giulia De Lellis e l’inaspettata collaborazione con Tommy Cash, Tony Effe ha sorpreso nuovamente i fan con l’annuncio del suo tour estivo 2025. La tournée si preannuncia ricca di concerti che porteranno il trapper ad esibirsi nelle principali città italiane. Scopriamo tutte le date e le informazioni sui biglietti.

Tony Effe: la collaborazione con Tommy Cash

Oltre ai dettagli del tour, Tony Effe ha stupito il pubblico annunciando “Espresso Macchiato Remix“, una collaborazione con Tommy Cash, noto rapper estone che quest’anno rappresenterà il suo paese all’Eurovision Song Contest 2025.

Tony Effe

Questa sinergia tra artisti di diversi orizzonti musicali testimonia la volontà di Tony Effe di esplorare nuove direzioni artistiche e di riconfermare il proprio status nel mondo della musica non solo italiana.

Le date del tour estivo 2025

Tony Effe ha annunciato un entusiasmante tour estivo che lo vedrà esibirsi in diverse location italiane, da nord a sud. Il trapper prenderà il via il 25 giugno dal Kozel Carroponte di Milano e, nel corso delle settimane, farà tappa in città come Riccione, Stupinigi, e fino ad arrivare a Catania, promettendo un’estate ricca di appuntamenti per i suoi fan. La performance clou si terrà al Circo Massimo di Roma il 6 luglio, un evento che si preannuncia già come uno dei momenti più attesi della sua tournée.

Ecco tutte le date in programma: