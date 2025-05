Mondo Marcio in concerto a Milano: la scaletta delle canzoni

Vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni che Mondo Marcio porterà sul palco del Fabrique di Milano il 10 maggio.

Nel panorama musicale italiano, uno dei nomi che ha saputo lasciare un segno indelebile è quello di Mondo Marcio. Il rapper si esibirà sabato 10 maggio al Fabrique di Milano, in una delle location più prestigiose della capitale lombarda per quanto riguarda la musica live. Questa data rappresenta un’occasione imperdibile per i fan e gli appassionati del genere, pronti a riabbracciare l’artista in una serata che promette di essere memorabile. Scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni.

Mondo Marcio: un nuovo capitolo musicale

Il concerto al Fabrique di Milano arriva a pochi giorni dall’uscita di “CREDO“, l’ultima fatica discografica di Mondo Marcio, rilasciata il 25 aprile 2025. Questo album segna una tappa importante nel percorso artistico del rapper, che si apre nuovamente al suo pubblico attraverso brani che riflettono sulla propria interiorità e sul concetto di umanità, mostrando una trasparenza e una maturità che non passano inosservate.

Mondo Marcio indossa un cappellino da baseball nero, occhiali da sole neri, pantaloni neri e un giubbotto di pelle nera fuori dalla sfilata di MSGM durante la Milano Fashion Week – notiziemusica.it

La scaletta delle canzoni

Per l’evento al Fabrique, il pubblico può aspettarsi una scaletta ricchissima, che spazia dai grandi successi che hanno contraddistinto la carriera di Mondo Marcio a nuove sorprese musicali. Tra i brani più attesi ci sono “Sete”, “Dentro Alla Scatola”, “Questi palazzi” e “Toc Toc”, così come le tracce dell’ultimo album “CREDO”.

Non mancheranno brani in collaborazione con altri artisti, che hanno contribuito a rendere unico il sound di Mondo Marcio. La varietà delle canzoni selezionate per il live evidenzia la versatilità artistica del rapper e la sua capacità di reinventarsi, mantenendo sempre vivo il dialogo con il suo pubblico. Ecco la probabile scaletta delle canzoni: