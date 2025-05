Gazzelle pubblica a sorpresa “Stupido”: il significato della canzone

A pochi mesi dall’uscita del suo ultimo album, Gazzelle ha pubblicato a sorpresa “Stupido”: scopriamo testo e significato della canzone.

Questa notte a mezzanotte è uscito “Stupido“, il nuovo singolo di Gazzelle che affronta il tema del rimorso e della difficoltà di andare oltre i fallimenti amorosi. Questo lancio arriva pochi mesi dopo il debutto del suo ultimo album “INDI” e precede le sue imminenti esibizioni live, fissate per il 7 giugno al Circo Massimo e il 22 giugno allo stadio San Siro. Scopriamo il testo e il significato della canzone.

“Stupido”: il significato della canzone

“Stupido” si presenta come una confessione sincera e diretta di Gazzelle. Nel brano l’artista riflette sulla propria vulnerabilità dopo la fine di una relazione e l’emozione principale che traspare è il rimpianto per ciò che è stato detto o fatto. Attraverso questo testo, Gazzelle invita gli ascoltatori a confrontarsi con i propri errori, sottolineando quanto sia umano sentirsi a disagio con se stessi.

Gazzelle – notiziemusica.it

Il testo di “Stupido” è un intreccio di sentimenti contrastanti, dalla consapevolezza della propria imperfezione alla speranza tenace nella costanza dell’amore. Attraverso versi semplici ma profondi, Gazzelle esprime la complessità delle relazioni umane in cui il dolore e la bellezza dell’amore si intrecciano indissolubilmente.

Il riferimento a momenti di panico improvviso e alla difficoltà di mantenere una stabilità emotiva emerge come un leitmotiv nel brano, risuonando con chiunque abbia sperimentato gli alti e bassi di una relazione intensa. Con un testo che alterna momenti di profonda malinconia a lampi di speranza, Gazzelle offre una riflessione sulla capacità umana di rimanere fedeli ai propri sentimenti, anche quando sembrano insensati o dolorosi.

Il testo della canzone

Non è facile, anzi, difficile, lo so

Non perdersi davvero mai

Non perdersi davvero mai

Ma guarda che bello com’è che insisto

Nonostante tutta la roba brutta che ho visto

Se tutto il dolore mi avesse reso più ricco

Ti comprerei una barca però

