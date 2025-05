Lorde torna in Italia: annunciato concerto a Bologna

Lorde ha annunciato un tour mondiale che include anche un concerto a Bologna il prossimo novembre: scopriamo tutti i dettagli.

Dopo un periodo di pausa, Lorde ha finalmente annunciato il suo atteso ritorno sulla scena musicale con un tour mondiale intitolato “Ultrasound” . La notizia ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra i fan italiani in quanto avranno la possibilità di vederla esibirsi in un evento unico che si terrà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, vicino Bologna, il prossimo 29 novembre 2025. Scopriamo tutti i dettagli sull’evento e sull’acquisto dei biglietti!

Lorde: il tour mondiale e il nuovo album

Lorde, al secolo Ella Yelich-O’Connor, è nota per il suo approccio unico alla musica e per la sua capacità di trascendere i generi. La sua decisione di tornare in Italia per una tappa del suo tour mondiale è stata accolta con gioia dai suoi ammiratori, che attendono di rivivere l’atmosfera magica dei suoi live. Dopo anni di assenza dalle scene italiane, l’artista promette una performance indimenticabile che mescolerà ritmi innovativi e testi profondi, firme distintive del suo stile.

Lorde

Il nuovo album “Virgin“, che uscirà il 27 giugno, rappresenta non solo un ritorno alla musica ma anche un viaggio nella trasformazione artista di Lorde. Co-prodotto insieme a Jim-E Stack e con la collaborazione di Charli XCX, il disco è atteso come un capolavoro di introspezione e audacia. La cantautrice ha trasferito nell’album le proprie riflessioni e esperienze vissute dopo la fine di una lunga relazione, rendendolo un manifesto di rinascita personale e artistica.

Il concerto a Bologna: dove acquistare i biglietti

L’attesa per il concerto di Lorde è palpabile, non solo per la rara opportunità di vederla dal vivo in Italia ma anche per la promessa di una scaletta che spazierà tra i brani più amati a quelli del nuovo album. La possibilità di assistere a un’esibizione di Lorde, con la sua capacità di coinvolgere il pubblico in una profonda condivisione emotiva, rende l’appuntamento all’Unipol Arena un’occasione imperdibile per i fans italiani e non solo.

Non si sa ancora quando verranno messi in vendita i biglietti. Ci sarà una prevendita esclusiva per i membri delle piattaforme Concerto Family e My Live Nation, oltre a un’anteprima per gli utenti Spotify. Questo permetterà ai fan più accaniti di assicurarsi un posto per l’evento, prima dell’apertura delle vendite al grande pubblico.