Myss Keta chiude il tour a Milano: la scaletta delle canzoni

Qesta sera Myss Keta si esibirà all’Alcatraz di Milano: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni che porterà sul palco.

L’8 maggio Myss Keta, l’artista “senza volto” della musica italiana, si esibirà all’Alcatraz di Milano per l’ultimo concerto del suo tour. Da Roma a Firenze, passando per Padova, Bologna e Molfetta, l’artista ha disseminato la sua magia e questa sera chiude la tournée con un evento che promette di essere imperdibile. Scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni.

Myss Keta: il tour in Italia

Il tour di Myss Keta in Italia segna un momento chiave nella sua carriera, consolidando il suo ruolo di artista di punta nel panorama musicale. La scelta delle città, tra cui Roma, Padova, Bologna, Molfetta e Firenze, non è casuale ma rispecchia un desiderio di avvicinamento ai fan dislocati in diverse regioni, mostrando un’attenzione particolare ai suoi seguaci.

Miss Keta credit Teresa Ciocia

L’artista, ormai nota per i suoi show intensi e il suo stile unico, ha portato nelle varie tappe italiane la stessa energia e passione che la contraddistinguono nelle performance europee. L’Alcatraz di Milano, famoso locale notturno noto per ospitare eventi di grande richiamo, sarà teatro dell’ultima tappa del tour.

La scaletta delle canzoni

Durante il concerto, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare dal vivo l’intera gamma espressiva di Myss Keta. Dall’ultimo album, simbolo di sperimentazione e novità, ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera, l’artista promette di scuotere il pubblico con un repertorio che spazia tra vari generi e mood. Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni che Myss Keta porterà sul palco questa sera: