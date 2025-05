Il ritorno di Blanco: “Piangere a 90” è il nuovo singolo

Blanco ha annunciato l’uscita di “Piangere a 90”, il suo nuovo singolo disponibile dal 9 maggio: scopriamo tutti i dettagli.

A un anno di distanza dall’ultima uscita discografica, Blanco ha finalmente annunciato il suo ritorno sulla scena musicale. Il cantautore bresciano si appresta a rilasciare il suo nuovo singolo “Piangere a 90“, un ballata intensa che promette di scuotere ancora una volta il pubblico e la critica.

Blanco: il ritorno con “Piangere a 90”

Il nuovo brano di Blanco, intitolato “Piangere a 90”, segna il ritorno dell’artista dopo un anno in cui il silenzio ha avvolto la sua figura. In questo nuovo singolo, disponibile su tutte le piattaforme di streaming a partire dal 9 maggio, il cantante ha deciso di rivelare aspetti intimi e profondi del suo vissuto.

Blanco

Le tematiche di caduta e rinascita si intrecciano in una narrazione che promette di toccare corde sensibili nell’ascoltatore, con il potenziale di trasformare il dolore e la fragilità in un’arte carica di emozione e significato.

“Piangere a 90” è un brano che naviga fra la fragilità delle strofe e l’esplosione potente del ritornello, delineando un cammino emozionale in crescendo che cattura l’ascoltatore. Questa intensa ballata, frutto della collaborazione tra Blanco e Tananai, promette di stabilirsi come un punto di riferimento nella musica italiana, offrendo un’esperienza che varca i confini del semplice ascolto musicale per toccare le corde dell’anima.

Il videoclip della canzone

Ad accompagnare il rilascio del singolo, il videoclip realizzato da Broga’s offre una visuale intensa sulla tematica della canzone, esplorando visivamente i concetti di fragilità e riflessione interiore.

Attraverso la rappresentazione di Blanco su un delicato piedistallo, il video richiama l’immagine dell’angelo Damiel dal film “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders, creando un parallelo tra la transitorietà dell’esistenza fisica e la ricerca di spensieratezza e verità spirituale.