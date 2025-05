Riccardo Cocciante: la scaletta del tour 2025

Scopriamo quali saranno le prossime date del tour 2025 di Riccardo Cocciante e la scaletta delle canzoni che porterà sul palco.

Il ritorno sulle scene di Riccardo Cocciante, previsto per il 2025, promette di essere uno degli eventi live più attesi e ricchi di emozioni nel panorama musicale italiano. Con un tour intitolato “Io… Riccardo Cocciante“, l’artista attraverserà l’Italia portando sul palco la magia delle sue canzoni che hanno segnato intere generazioni. Scopriamo le date dei concerti e la scaletta delle canzoni che l’artista porterà sul palco.

Riccardo Cocciante: le tappe del tour 2025

Riccardo Cocciante, noto per la sua straordinaria capacità di emozionare attraverso le sue parole, torna a calcare i palchi dopo una pausa dalle esibizioni live. La sua musica ha il potere unico di parlare direttamente al cuore delle persone, motivo per cui l’attesa intorno a questi appuntamenti è già palpabile.

Riccardo Cocciante

Il tour “Io… Riccardo Cocciante” avrà inizio con una serie di concerti al Teatro Arcimboldi di Milano, per poi proseguire in venue altrettanto prestigiose. Ecco tutte le date in programma:

10 MAGGIO – TEATRO POLITEAMA ROSSETTI – TRIESTE

13 MAGGIO – ARENA DI VERONA – VERONA

6 E 8 GIUGNO – TERME DI CARACALLA – ROMA

12 LUGLIO – LUCCA SUMMER FESTIVAL – LUCCA

10 AGOSTO – TEATRO ANTICO – TAORMINA (ME) *new

22 SETTEMBRE – PIAZZA DEL PLEBISCITO – NAPOLI *new

La scaletta: un viaggio tra le emozioni

La scaletta del tour è stata pensata per offrire un’ampia panoramica della carriera artistica di Cocciante, includendo brani che hanno segnato la storia della musica italiana. Ecco la probabile scaletta delle canzoni del tour 2025 di Riccardo Cocciante: