Il prossimo 26 giugno Gianna Nannini si esibirà al Circo Massimo di Roma: scopriamo tutti i dettagli di questo evento.

Nell’universo musicale italiano, riecheggia nuovamente il nome di Gianna Nannini, artista che ha inciso profondamente il cuore rock del paese con la sua inconfondibile voce e le sue melodie cariche di energia.

Questa volta, la rocker senese fa parlare di sé per il lancio di un nuovo singolo, “Panorama”, e per un evento di grande richiamo. La cantante si esibirà al Circo Massimo di Roma il 26 giugno, in compagnia dell’amato cantautore Francesco De Gregori.

Gianna Nannini: un singolo che preannuncia l’estate

“Panorama” è il titolo del nuovo singolo che Gianna Nannini ha lanciato su tutte le piattaforme digitali e in radio il 9 maggio. Distribuita da Columbia Records/Sony Music Italy, la canzone si presenta come un anthem estivo, vibrante e pieno di vita, che coniuga l’anima rock della cantante con un sound moderno che non mancherà di catturare l’attenzione dei più giovani.

Gianna Nannini

Un evento speciale al Circo Massimo

Il prossimo 26 giugno, Gianna Nannini salirà sul palco del Circo Massimo a Roma, uno dei luoghi più emblematici e ricchi di storia della Capitale, per un evento che promette di essere indimenticabile. L’artista sarà accompagnata da Francesco De Gregori, amico e collega, per un duetto che i fan attendono con grande entusiasmo.

“Per me è la prima volta al Circo Massimo.” – ha spiegato la cantante – “e non vedo l’ora. Con la mia band, dedicheremo una sezione al ‘Triangolo del Blues’ con alcuni miei brani precedenti e un nuovo pezzo. E avrò con me Francesco De Gregori, il mio amico“. Durante la performance eseguirà una versione in italiano di “Baby Blue” di Bob Dylan insieme a De Gregori, un pezzo che secondo l’artista evidenzia una sorprendente alchimia tra le loro voci.