Fabio Rovazzi sta tornando con una nuova hit che si promette di diventare il tormentone dell’estate 2025. Si chiama “Red Flag” ed è frutto della collaborazione con altri due volti musicali, Paola Iezzi e Dani Faiv.

Cosa sappiamo di “Red Flag”, la nuova hit di Fabio Rovazzi

Il nuovo singolo di Fabio Rovazzi, “Red Flag”, uscirà ufficialmente venerdì 9 maggio 2025. Il cantante è tornato alla ribalta con una nuova hit che racconta la vita sentimentale della Gerazione Z caratterizzata dal caos e lo fa utilizzando un linguaggio ironico e coinvolgente.

Questo aspetto è evidente già dalla scelta del titolo, “Red Flag”, appunto. Si tratta infatti di un termine utilizzato dalla Gen Z per descrivere quelle persone che possono portare a relazioni tossiche, definiti anche come “casi umani”. All’interno del brano si assiste a una vera e propria rappresentazione fedele delle dinamiche sentimentali dei giovani d’oggi. Infatti, love bombing, gosting e orbiting, sono solo alcune delle situazioni in cui i ragazzi quotidianamente si trovano.

Lo stesso Rovazzi, qualche giorno fa, aveva lasciato ai fan un piccolo spoiler pubblicando su Instagram un video in cui compariva anche Paola Iezzi. La conferma ufficiale è arrivata poi ieri 6 maggio, quando tramite un post sul suo profilo Instagram e alcune storie, il cantante ha annunciato l’imminente uscita del nuovo singolo.

Fabio Rovazzi e la collaborazione con Paola Iezzi e Dani Faiv

Il brano è prodotto da ROOM9 e pubblicato dalla Columbia Records/Sony Music Italy. Tuttavia, al suo interno non ci sarà solamente la presenza di Rovazzi, bensì anche quella di Paola Iezzi e Dani Faiv. La prima è un nome ormai consolidato della pop music italiana, grazie anche alle celebri hit cantante in compagnia di Chiara Iezzi, sua sorella; il secondo, invece, è una giovane stella del mondo del rap e ha già collaborato con importanti nomi come Fabri Fibra.