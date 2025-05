Guè ha appena iniziato il suo tour 2025: scopriamo quali sono le tappe in programma e la scaletta delle canzoni.

Guè, uno degli artisti più influenti della scena rap italiana, si appresta a lasciare il segno nella musica live con il suo tour 2025 appena iniziato. Dopo aver inaugurato una nuova era discografica con il suo decimo album, “Tropico del Cancro”, il rapper è pronto a scaldare l’atmosfera di alcune delle arene più famose d’Italia portando con sé una selezione delle sue tracce più amate. Scopriamo quali sono le prossime date in programma e quale sarà la scaletta delle canzoni che porterà sul palco!

Guè: le date del tour 2025

Il tour 2025 di Guè nei palazzetti italiani è iniziato il 3 maggio con la data zero all’Unipol Forum di Milano. Nei prossimi giorni il rapper ha in programma altri concerti nelle principali città italiane:

8 maggio – Palapartenope, Napoli (NA);

10 maggio – Palazzo dello Sport, Roma (RM);

15 maggio – Unipol Forum, Milano (MI);

Proseguendo l’estate, Guè intraprenderà il “La Vibe Summer Tour“, con inizio il 30 giugno a Collegno, per poi attraversare l’Italia con concerti a Perugia, Piazzola sul Brenta, Gallipoli, Legnano, e terminare in bellezza a Catania. Ecco tutte le tappe in programma:

30 giugno – Parco Certosa Reale, Collegno (TO);

5 luglio – Giardini del Frontone, Perugia;

11 luglio – Anfiteatro Camerini, Piazzola sul Brenta (PD);

13 luglio – Raffo Parco Gondar, Gallipoli;

18 luglio – Rugbysound – Isola del Castello, Legnano (MI);

19 luglio – Arena del Mare – Area Porto Antico, Genova;

26 luglio – Festival di Majano, Majano (UD);

2 agosto – Parco degli Olivetani, Riccione;

10 agosto – Arena della Versilia, Cinquale (MS);

16 agosto – Red Valley Festival Olbia Arena, Olbia (OT);

29 agosto – Villa Bellini, Catania.

La scaletta delle canzoni

Durante il tour, il rapper non si limiterà a presentare i brani del suo ultimo disco, ma delizierà il pubblico anche con i successi che hanno segnato la sua carriera. Tra le canzoni annunciate, figurano hit come “Business”, “Giù il soffitto”, “Il ragazzo d’oro”, “Loco”, e “Veleno”, solo per citarne alcune. Ecco la probabile scaletta del tour 2025 di Gué: