Sono stati annunciati i primi due ospiti dell’Eurovision Song Contest 2025: si tratta di due artisti molto amati le scorse edizioni.

Per gli appassionati di musica di tutto il mondo, l’Eurovision Song Contest è uno degli appuntamenti più importanti dell’anno. Superate le polemiche intorno a “Espresso Macchiato” di Tommy Cash, il pubblico è impaziente per l’inizio della competizione che nel 2025 si terrà a Basilea in Svizzera dal 13 al 17 maggio.

Sono finalmente arrivarti i primi annunci riguardanti gli ospiti che allieteranno il pubblico durante gli intervalli della competizione: ecco di chi si tratta.

Eurovision Song Contest 2025: annunciati i primi ospiti

A pochi giorni dall’inizio delle prime semifinali, Käärijä e Baby Lasagna sono stati ufficialmente annunciati come i primi due ospiti d’onore della manifestazione. La loro presenza non è casuale.

Baby Lasagna – notiziemusica.it

Entrambi hanno brillato nelle loro recenti partecipazioni all’Eurovision Song Contest, portando a casa rispettivamente una medaglia d’argento nel 2023 e nel 2024. Quest’anno, sulla scena della St. Jakobshalle di Basilea, avranno l’opportunità di esibirsi nuovamente, questa volta come artisti ospiti durante l’intervallo del concorso.

L’esibizione di Käärijä e Baby Lasagna è attesa con particolare curiosità, considerato che per ora non sono stati diffusi dettagli sulle canzoni che interpreteranno sul palco. Il momento dell’intervallo, situato tra la fine delle performance dei concorrenti e l’annuncio dei voti, si preannuncia quindi come un’occasione imperdibile per vedere all’opera due delle stelle più luminose emerse dalle ultime edizioni dell’Eurovision.

Successo e rappresentazione

Baby Lasagna, con il suo brano “Rim Tim Tagi Dim“, ha ottenuto un risultato storico per la Croazia, conquistando il secondo posto nell’edizione del 2024. Analogamente, il finlandese Käärijä aveva raggiunto lo stesso piazzamento l’anno precedente con la sua “Cha cha cha“. I loro traguardi dimostrano che l’Eurovision può essere un importante trampolino di lancio per artisti provenienti da ogni angolo d’Europa.