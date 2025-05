Bad Bunny, concerto a Milano nel 2026: tutti i dettagli

Il tour mondiale di Bad Bunny farà tappa anche a Milano nel 2026: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo evento.

Nel panorama musicale contemporaneo, pochi artisti si sono affermati con la stessa forza di Bad Bunny, la superstar portoricana che continua a distinguersi non solo per il suo stile unico, ma anche per i record che infrange.

Il suo ultimo album “DeBí Tirar Más Fotos” ha mantenuto la prima posizione della Billboard 200 per tre settimane consecutive: un traguardo notevole per un album in lingua spagnola. Ma le novità non finiscono qui: il cantante ha infatti annunciato il suo tour mondiale, che per la gioia dei fan italiani, farà tappa anche in Italia. Scopriamo tutti i dettagli

Un tour globale dall’America all’Oceania

Il “Debí Tirar Más Fotos World Tour” si preannuncia come un viaggio musicale che attraverserà diverse latitudini e longitudini, collegando continenti e culture in un unico percorso artistico. A partire dal 21 novembre 2025, Bad Bunny girerà il mondo cominciando dal cuore dei Caraibi, Santo Domingo, per poi spostarsi verso le Americhe, l’Asia, l’Europa, e l’Oceania.

Città come Città del Messico, Buenos Aires, e Tokyo ospiteranno le performance dell’artista, concludendosi il 22 luglio 2026 a Bruxelles, in Belgio. Tra le date più attese c’è certamente quella del 17 luglio 2026 all’Ippodromo Snai La Maura di Milano, un appuntamento imperdibile per i fan italiani di Bad Bunny.

La prevendita dei biglietti

Con l’annuncio del tour, è anche partita la corsa all’acquisto dei biglietti. La prevendita esclusiva per gli utenti My Live Nation partirà dalle 12.00 di giovedì 8 maggio, con la possibilità di registrarsi gratuitamente sul sito ufficiale.

A seguire, la vendita generale sarà disponibile da venerdì 9 maggio, attraverso le principali piattaforme di ticketing. L’anticipazione per il concerto e l’opportunità di vivere dal vivo le emozioni trasmesse dalle sue canzoni hanno già creato un grande fermento tra i fan di Bad Bunny in Italia.