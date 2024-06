Blanco: il significato del suo nuovo singolo “Desnuda”

Blanco è tornato con “Desnuda”, un singolo in spagnolo dai ritmi reggae: ecco qual è il significato della canzone.

Dopo un periodo di silenzio artistico che ha tenuto i fan in trepidante attesa, Blanco ritorna sulla scena musicale con una novità che promette di scaldare l’atmosfera estiva. Con la pubblicazione di “Desnuda“, il cantante apre un nuovo capitolo della sua carriera, spaziando verso orizzonti ritmici finora inesplorati che potrebbero conquistare non solo il pubblico italiano ma anche quello internazionale.

“Desnuda”: il significato della canzone

Il 21 giugno 2024 segna l’arrivo di “Desnuda“, il singolo che rappresenta un punto di svolta nella discografia di Blanco. Questo brano arriva sulle scene dopo una pausa riflessiva seguita alla pubblicazione della canzone “Bruciasse il cielo“, periodo durante il quale l’artista ha meditato sul suo percorso artistico.

Accostandosi alla lingua spagnola per la prima volta, Blanco si lancia in una dimensione musicale che abbraccia il reggaeton, un genere che fonde ritmi accattivanti a tematiche di festa, amore e passione. Questa scelta audace non solo testimonia la sua voglia di esplorare nuove terre musicali ma apre anche le porte a un potenziale successo internazionale.

Il testo di “Desnuda” è un inno alle notti infuocate, al desiderio e all’intimità, elementi cardine del reggaeton. Blanco, insieme a Michelangelo, Aeme, Andi Feliu, Andres Felipe Corredor, Bao, e con la produzione affidata a Michelangelo e Finesse, invita l’ascoltatore a immergersi in un’atmosfera densa di sensualità e libertà. Le parole tratteggiano immagini vivide di serate indimenticabili, richiamando una spontaneità e una passione che rispecchiano i temi prediletti dal genere.

Il testo della canzone

Mami ya está que se nos cae

La ropa

Ya tenemos los ojitos

Chiquititos por la mota

Bailando reggaeton

Mami que calenton

La nota está que explota

Está llena de gatas la disco

Pero yo no quiero a otra

Continua per il testo integrale