Geolier ha annunciato un tour negli stadi per il 2026: tutti i dettagli

Geolier ha programmato un tour negli stadi per il 2026: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle date e i biglietti.

Dopo lo sfogo social per l’ondata d’odio che ha colpito i napoletani dopo il terremoto Geolier è tornato a far parlare di sé, ma questa volta per i motivi molto più allegri. Il rapper ha infatti annunciato un tour che nel 2026 lo porterà ad esibirsi negli stadi delle principali città italiane. Scopriamo insieme quali sono le tappe in programma e come acquistare i biglietti per questi eventi.

Geolier: le date del tour negli stadi 2026

Geolier ha annunciato a sorpresa quello che promette di essere uno degli eventi musicali più eclatanti del prossimo anno: un tour che lo vedrà esibirsi negli stadi più iconici d’Italia. Il rapper, conosciuto per i suoi testi incisivi e le melodie accattivanti, si appresta a portare la sua musica in alcune delle arene più prestigiose del paese, dimostrando ancora una volta il suo inarrestabile slancio artistico e la fedeltà di un pubblico che non vede l’ora di seguirlo in questa nuova avventura.

Geolier al Festival di Sanremo 2024

Ecco tutte le tappe in programma:

13 giugno 2026 – Stadio San Siro, Milano

– Stadio San Siro, Milano 19 giugno 2026 – Stadio Olimpico, Roma

– Stadio Olimpico, Roma 23 giugno 2026 – Stadio Franco Scoglio, Messina

I biglietti per questi eventi possono essere già acquistati, a partire dalle re 14.00 di lunedì 12 maggio, sul sito www.ticketone.it.

Il tour negli stadi: un successo preannunciato

L’annuncio del tour di Geolier negli stadi richiama alla memoria il trionfo dell’estate passata, quando il rapper si esibì allo stadio Maradona di Napoli davanti a oltre 140.000 fan ottenendo il tutto esaurito in tutti e 3 i concerti in programma. Il ricordo di quelle serate fa presagire la grandezza di quello che sarà il tour del 2026, segnando un ulteriore capitolo nella storia di Geolier come uno degli artisti più influenti del suo genere.