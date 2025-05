Lunedì 12 maggio Claudio Baglioni si esibirà al Teatro dell’Opera di Roma: scopriamo quale sarà la probabile scaletta delle canzoni!

Il Teatro dell’Opera di Roma si prepara ad accogliere Claudio Baglioni per uno degli appuntamenti più attesi del 2025. Il famoso cantautore italiano, dopo i successi dei tour precedenti “Solo” e “SoloBis”, è pronto a conquistare il cuore del suo pubblico con “Piano di Volo SOLOtris“, un’esibizione che promette di essere un vero e proprio viaggio attraverso la musica e le emozioni nella suggestiva cornice dei teatri lirici italiani più prestigiosi. Scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni.

“Piano di Volo”: un viaggio musicale intimo

Il concerto di Claudio Baglioni a Roma rappresenta l’epilogo di un percorso artistico che l’ha visto esibirsi in modalità solitaria attraverso le tappe più emblematiche della sua carriera. “Piano di Volo” non è solo un concerto, ma un vero e proprio racconto musicale, dove il cantautore si presta a un’esplorazione profonda della sua arte.

Sul palco, Baglioni promette di fondere insieme rigore e libertà, melodia e sperimentazione, proponendo le sue canzoni in una nuova veste, più intima e pura, che si espande in nuove dimensioni sonore.

La scaletta delle canzoni

Il repertorio previsto per la serata riflette la carriera pluridecennale dell’artista, includendo pezzi che spaziano dalle origini ai successi più recenti. I fan potranno aspettarsi di ascoltare brani come “Uomo di varie età”, “Solo”, “Dieci dita”, fino ad arrivare a classici come “Strada facendo” e “La vita è adesso”, passando per medley che racchiudono pezzi iconici come “Acqua nell’acqua” e “Amore bello”.

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni che Claudio Baglioni porterà sul palco questa sera: