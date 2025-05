Eurovision Song Contest 2025: la scaletta della seconda semifinale

Tutto pronto per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025: scopriamo quale sarà la scaletta degli artisti!

Questa sera, giovedì 15 maggio, si terrà la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 che quest’anno è ospitato dalla Svizzera. La seconda serata dell’evento promette di essere un momento di grande spettacolo durante il quale 19 dei 37 paesi in gara si contenderanno il passaggio alla tanto agognata finale del 17 maggio. Scopriamo quale sarà la scaletta e l’ordine di uscita degli artisti!

Gli artisti già qualificati per la finale

L’Eurovsion Song Contest 2025 è iniziato ufficialmente il 13 maggio, con la prima semifinale. Nel corso della serata si sono esibiti 18 cantanti rappresentati dei diversi Paesi in gara, tra cui Lucio Corsi per l’Italia (automaticamente in finale perchè rientra tra i Big 5) e Gabry Ponte per San Marino. Solo 10 però si sono classificati per la finale, ecco la lista completa:

Norvegia

Albania

Svezia

Islanda

Paesi Bassi

Polonia

San Marino

Estonia

Portogallo

Ucraina

Lucio Corsi si esibisce al Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

La scaletta della seconda semifinale

Questa sera si svolgerà la seconda e ultima fase di qualificazione. Di seguito vi presentiamo al scaletta e l’ordine di uscita degli artisti che saliranno sul palco di Basilea: