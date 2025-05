Irene Grandi, tour per i 30 anni di carriera: la scaletta delle canzoni

Sta per iniziare il tour 2025 di Irene Grandi: scopriamo tutte le date e la scaletta delle canzoni che porterà sul palco!

Irene Grandi, una delle voci più amate e riconoscibili del panorama musicale italiano, è pronta a tornare sui palcoscenici dei principali teatri del Paese con il “Fiera di me 2025 – 30 anni in tour“. Scopriamo tutte le tappe in programma e la probabile scaletta delle canzoni!

Irene Grandi: le date del tour 2025

l ritorno in tour di Irene Grandi rappresenta un’occasione unica per riavvicinare l’artista al suo fedele pubblico, che l’ha seguita e supportata lungo tutto il suo percorso discografico e artistico. Il tour “Fiera di me 2025” toccherà alcune delle location più prestigiose d’Italia, trasformando ogni serata in un’occasione speciale per gli spettatori.

Irene Grandi

Ecco tutte le tappe in programma:

31 maggio – Scandiano (Re) – Festivalove 2025 – Piazza Fiume

12 giugno – Tortona (Al) – Arena Magaplex Stardust Oasi

28giugno– San Giovanni – (Ss) – Piazza San Giovanni

26 luglio – Verona – Teatro Romano – Estate Teatrale Veronese

31luglio– Bertinoro(Fc) – Festival Entroterre – Giardini Della Rocca

5 agosto – Cefalù (Pa) – Lungomare Giuseppe Giardina

8agosto– Pineto (Te) – Piazza Cuba

9agosto– Giovinazzo (Ba) – Piazza Vittorio Emanuele

La scaletta delle canzoni

La setlist del tour preannuncia un viaggio attraverso la carriera pluridecennale di Irene Grandi, con la promessa di esibirsi in brani che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana ma anche di sorprendere con pezzi meno noti. Ecco la probabile scaletta delle canzoni che l’artista porterà sul palco: