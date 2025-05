Un evento unico e significativo al Salone del Libro di Torino: l’incontro tra Luciano Ligabue e il Cardinale Matteo Zuppi.

Un imperdibile appuntamento si terrà al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove due figure eminenti del panorama culturale e spirituale italiano, Luciano Ligabue e il Cardinale Matteo Zuppi, si incontreranno per un dialogo esclusivo. L’evento, intitolato “Le storie, la Storia. Dall’io al noi”, avrà luogo venerdì 16 maggio nell’Auditorium del Centro Congressi del Lingotto. In un’ora, dalle 10.45 alle 11.45, i due protagonisti, moderati dal giornalista Gigio Rancilio, esploreranno temi che spaziano dalla forza delle narrazioni alla costruzione di una comunità coesa, offrendo una rara opportunità di ascoltare prospettive diverse ma unite da un comune intento civile e spirituale.

L’incontro tra musica e spiritualità: un dialogo tra due mondi

Il dialogo tra Luciano Ligabue, celebre cantautore italiano, e il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, si preannuncia come un momento di riflessione profonda. Ligabue, noto per la sua capacità di raccontare l’Italia attraverso la musica, si confronterà con Zuppi, un uomo di Chiesa riconosciuto per il suo impegno verso gli ultimi e per la promozione del dialogo. Questo connubio promette di offrire spunti originali su come le esperienze personali si intrecciano con la più grande Storia collettiva, sottolineando il valore della parola come strumento di costruzione e comprensione reciproca.

Il dialogo tra Luciano Ligabue e il Cardinale Matteo Zuppi – notiziemusica.it

Un’occasione irrinunciabile per esplorare il potere delle narrazioni

L’incontro, dal titolo evocativo “Le storie, la Storia. Dall’io al noi”, intende mettere in luce la potenza delle narrazioni, che siano esse scritte, cantate o vissute. Questo evento rappresenta un’opportunità per esplorare come le storie possano abbattere pregiudizi e rafforzare il senso di comunità. La collaborazione tra un artista e un uomo di fede mostra come visioni diverse possano convergere, offrendo nuove prospettive sulla costruzione di una società più inclusiva e consapevole.

L’enorme interesse suscitato dall’incontro è dimostrato dal fatto che i posti disponibili sono esauriti da giorni. Questo evento sottolinea come la cultura, in tutte le sue forme, rimanga un strumento vivo di cambiamento, capace di ispirare e unire le persone attraverso riflessioni condivise.