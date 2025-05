Irama, tutto pronto per il tour estivo 2025: la scaletta delle canzoni

Sta per iniziare il tour 2025 di Irama: scopriamo quali sono le tappe in programma e la scaletta delle canzoni che porterà sul palco.

Irama si conferma come uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Dopo il grande successo ottenuto al Festival di Sanremo con il brano “Lentamente”, il cantante si prepara a iniziare il tour estivo 2025, una tournée che toccherà i festival più rinomati del Paese. Scopriamo quali sono le date dei concerti e la probabile scaletta delle canzoni.

Irama: le date del tour 2025

Dopo i due concerti sold out a Roma e Milano, il tour estivo di Irama partirà il 2 luglio 2025 da Codroipo, in provincia di Udine, nella splendida cornice di Villa Manin, per poi proseguire attraverso città di grande interesse culturale e turistico quali Lucca, Alba, Salerno, e Bari, arricchendo l’estate italiana con la sua musica vibrante.

Ecco tutte le date del tour 2025 di Irama:

Mercoledì 21 Maggio 2025 || Unipol Forum di Assago, Milano

Venerdì 23 Maggio 2025 || Unipol Forum di Assago, Milano

Mercoledì 2 luglio 2025 || Codroipo (UD) @ Villa Manin

Venerdì 4 luglio 2025 || Lucca @ LUCCA SUMMER FESTIVAL c/o Piazza Napoleone

Sabato 12 luglio 2025 || Alba @ COLLISIONI FESTIVAL c/o Piazza Medford

Martedì 15 luglio 2025 || Salerno @ Piazza della Libertà

Mercoledì 16 luglio 2025 || Bari @ Fiera del Levante

Venerdì 18 luglio 2025 || Francavilla al Mare (CH) @ SHOCK WAVE FESTIVAL c/o Lungomare Francesco Paolo Tosti

Venerdì 1 agosto 2025 || Riccione (RN) @ VERSUS FESTIVAL c/o Urban Park

Domenica 3 agosto 2025 || Catania @ Villa Bellini

Sabato 9 agosto 2025 || Roccella Jonica (RC) @ ROCCELLA SUMMER FESTIVAL c/o Teatro al Castello

Sabato 16 agosto 2025 || Olbia (SS) @ RED VALLEY FESTIVAL c/o Olbia Arena

La scaletta delle canzoni

Ecco la probabile scaletta delle canzoni che Irama porterà sul palco durante il suo tour 2025: