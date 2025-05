Il ritorno di Petit con un nuovo singolo: un’estate di emozioni tra urban e pop nel panorama musicale italiano.

Il giovane cantautore Petit, lanciato dalla celebre trasmissione Amici 23, è pronto a conquistare l’estate musicale italiana con il suo nuovo singolo intitolato Vivere da morire. Dopo il successo del brano Mezzanotte, prodotto da Dardust, Petit continua a dimostrare la sua crescita artistica e la capacità di fondere sonorità urban e pop in modo originale.

Il nuovo brano, prodotto dal trio di giovani producer ROOM9, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 16 maggio. Questa ballata intensa e malinconica esplora il tema dell’amore che sopravvive alla fine di una relazione, con testi evocativi che promettono di toccare il cuore degli ascoltatori.

Un nuovo capitolo nella carriera di Petit

Il singolo Vivere da morire, prodotto dai ROOM9, rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Petit, che si distingue per la sua scrittura intima e le sonorità contemporanee. Il brano è una ballata che racconta l’esperienza di un amore perduto ma mai dimenticato.

Le parole di Petit, come “Te ne stai andando senza di me, ma un pezzo di te rimane sempre dentro di me”, evidenziano una profonda riflessione sulla memoria affettiva e sulla persistenza dei ricordi. Questo nuovo lavoro segna un ulteriore passo avanti nel percorso musicale del giovane artista, sempre più abile nel fondere influenze urban e pop con uno stile distintivo.

Il successo di Mezzanotte e i traguardi raggiunti nel 2024

Il precedente singolo di Petit, Mezzanotte, ha riscosso un notevole successo grazie alla raffinata combinazione di elementi elettronici e orchestrali, e ha confermato la capacità del cantautore di esplorare le sfumature emotive dei legami umani.

Il 2024 è stato un anno di traguardi importanti per Petit, che ha visto il suo brano Mammamì ottenere la certificazione platino e Lingerie consolidare la sua presenza nel panorama musicale italiano. Con il suo primo EP, il giovane artista ha raccolto brani significativi come Brooklyn e Feriscimi, oltre ai pezzi che lo hanno accompagnato nel suo percorso ad Amici 23, tra cui Che fai e Tornerai (disco d’oro).

Petit

Le radici di Petit e l’influenza internazionale nel suo stile musicale

Petit, il cui vero nome è Salvatore Moccia, è nato nel 2005 da madre francese e padre napoletano. Ha iniziato a scrivere musica a soli 13 anni, sviluppando rapidamente una voce originale che mescola le sue radici mediterranee con le influenze rap e urban internazionali.

Reduce dal successo del Petit 2024 Tour, che ha toccato città come Roma, Napoli, Bari e Milano, l’artista guarda ora a un’estate in cui confermare il proprio posto nella nuova scena musicale italiana. Con Vivere da morire, Petit dimostra ancora una volta di avere tutte le carte in regola per continuare a crescere e affermarsi come uno dei protagonisti del panorama musicale contemporaneo.