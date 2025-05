La classifica radiofonica EarOne vede un podio completamente internazionale, con Annalisa che debutta in Top 10.

La classifica radiofonica EarOne della settimana 20 del 2025 evidenzia un panorama musicale sempre più internazionale, con artisti come Doechii, Ed Sheeran e Miley Cyrus che occupano le prime tre posizioni.

Un cambio significativo rispetto al weekend precedente, dove il musicista italiano Achille Lauro con il suo singolo Amor dominava la classifica. Questa settimana, Lauro si trova al quarto posto, ma mantiene il primato nella classifica delle canzoni italiane più trasmesse. Intanto, le canzoni del festival di Sanremo 2025 iniziano a scomparire dalla Top 50, con pochi artisti ancora in classifica.

Le nuove entrate italiane

La scena musicale italiana vede l’ingresso di nuove tracce nella Top 50 di EarOne. In particolare, Annalisa fa un debutto stellare con il suo singolo Maschio, che entra direttamente nella Top 10 alla settima posizione.

Tra le altre novità, Blanco con Piangere a 90 e il featuring di Alfa con Manu Chao nel brano A me mi piace entrano a far parte della Top 20. Anche Gigi D’Alessio, Salmo e Gianna Nannini trovano spazio nella classifica, confermando la vitalità della musica italiana nel contesto radiofonico nazionale.

Blanco

La classifica completa: un mix di successi internazionali e italiani

La Top 50 di EarOne offre un interessante mix di artisti internazionali e italiani. In testa alla classifica, le canzoni Anxiety di Doechii, Azizam di Ed Sheeran e End Of The World di Miley Cyrus si distinguono per l’alto numero di trasmissioni radiofoniche. In Italia, oltre ai nuovi ingressi, brani come Mi Ami Mi Odi di Elodie e Scelte Stupide di Fedez e Clara continuano a riscuotere successo. Notevole è anche il calo di alcune tracce precedentemente in cima, come Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali, che scendono di sei posizioni rispetto alla settimana precedente.

La classifica degli indipendenti: Alfa in vetta

Nel panorama delle etichette indipendenti, Alfa e Manu Chao con A me mi piace conquistano la vetta, scalzando Ultimo e il suo singolo Bella davvero. Il brano Location di Zerb, Ty Dolla $ign e Wiz Khalifa completa il podio. Questa classifica evidenzia come la scena indipendente italiana stia guadagnando sempre più spazio, dimostrando una significativa capacità di attrarre l’attenzione delle radio e del pubblico.