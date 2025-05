Il nuovo singolo dei The Kolors “Pronto come va” porta una ventata di freschezza nelle radio italiane con la sua uscita il 16 maggio.

Il panorama musicale italiano accoglie con entusiasmo il nuovo singolo dei The Kolors, “Pronto come va”, disponibile nelle radio a partire dal 16 maggio. Questo brano, frutto della collaborazione tra il frontman Stash e il paroliere Davide Petrella, promette di catturare l’attenzione degli ascoltatori con il suo stile unico e coinvolgente. Con una melodia accattivante e un testo che rispecchia la personalità vivace del gruppo, “Pronto come va” si preannuncia come un successo estivo che non passerà inosservato.

Un duo creativo

Il nuovo singolo “Pronto come va” vede la luce grazie alla collaborazione tra due figure di spicco della musica italiana: Stash, il frontman dei The Kolors, e Davide Petrella, noto paroliere e musicista. La loro sinergia creativa si riflette in un brano che combina testi incisivi a una melodia orecchiabile, destinata a lasciare il segno nelle playlist estive. La capacità di Stash di fondere sonorità pop con elementi rock si sposa perfettamente con il tocco lirico di Petrella, creando un mix esplosivo che promette di conquistare il pubblico.

Stash dei The Kolors – notiziemusica.it

Un lancio strategico per conquistare le onde radio

La scelta di lanciare “Pronto come va” il 16 maggio si rivela strategica per i The Kolors, poiché coincide con l’inizio della stagione estiva, periodo in cui le canzoni energiche e ritmate trovano maggiore spazio nelle programmazioni radiofoniche. Questo nuovo singolo si inserisce perfettamente nel contesto dei brani destinati a diventare tormentoni estivi, grazie alla sua capacità di evocare emozioni positive e momenti di spensieratezza. Con un sound fresco e accattivante, i The Kolors puntano a consolidare la loro presenza nel panorama musicale italiano.

Le aspettative per “Pronto come va” e il futuro dei The Kolors

Con “Pronto come va”, i The Kolors non solo si aspettano di ottenere un largo consenso tra il pubblico, ma anche di rafforzare la loro immagine di band innovativa e dinamica. Il singolo rappresenta un ulteriore passo avanti nella loro carriera, confermando la loro capacità di evolversi e di adattarsi alle tendenze musicali attuali. L’uscita di questo brano potrebbe preannunciare l’arrivo di nuovi progetti discografici, alimentando l’interesse e l’attesa dei fan per le future produzioni del gruppo. In un contesto musicale in continua evoluzione, i The Kolors dimostrano di avere la stoffa per restare al centro della scena.