Il ritorno di Coez e la magia del ‘Road to Battiti’: un evento imperdibile che risveglia il cuore di Bari con Radio Norba e il Cornetto Battiti Live.

La musica torna a vibrare nel cuore di Bari grazie al radio live show di Radio Norba, che approda in città con l’attesa tappa del Road to Battiti. Il prossimo 17 maggio, piazza del Ferrarese si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando uno degli eventi più attesi del panorama musicale italiano.

Protagonista della serata sarà Coez, artista di spicco della scena pop e urban, che regalerà al pubblico una performance unica. La serata rappresenta una tappa fondamentale in vista della 23esima edizione del Cornetto Battiti Live, un appuntamento che ogni anno unisce musica e emozioni in un’unica cornice spettacolare.

Coez torna sul palco con Ti manca l’aria

Il ritorno di Coez sul palco è una celebrazione del suo nuovo singolo, ‘Ti manca l’aria’, il secondo brano del 2025 che segue ‘Mal di te’. Questa ballad fonde sapientemente il pop con l’urban, un marchio di fabbrica che ha reso Coez uno degli artisti più riconosciuti nel cantautorato pop italiano.

Coez

Scritto dallo stesso Coez e prodotto da Esseho, il brano esplora il tema del senso di smarrimento e della difficoltà di lasciarsi andare alla fine di una relazione, con un sound intimo e delicato. Il nuovo album, previsto per giugno, promette di trasportare il pubblico in un viaggio introspettivo, confermando Coez come una delle voci più autentiche e sincere del panorama musicale.

Radio Norba e il Cornetto Battiti Live: un evento coinvolgente tra musica e divertimento

Il Road to Battiti è molto più di un semplice concerto: è un’esperienza coinvolgente che inizia alle 18 con i dj e gli animatori di Radio Norba pronti a intrattenere il pubblico con musica, giochi e gadget. La serata del 18 maggio 2025 culminerà con la tanto attesa esibizione di Coez, che sarà protagonista di una speciale ‘performance on the road’.

Questa verrà registrata per essere trasmessa nelle puntate del Cornetto Battiti Live, in onda su Canale 5. L’evento promette di essere un momento di festa e condivisione, unendo appassionati di musica di tutte le età.

Un evento aperto a tutti: come partecipare alla serata musicale di Bari

La tappa del Road to Battiti a Bari è un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica. L’accesso all’evento è libero, fino al raggiungimento della capienza consentita, offrendo così a tutti la possibilità di vivere una serata all’insegna della musica e del divertimento. L’iniziativa di Radio Norba, con la sua capacità di portare grandi artisti nel cuore delle città italiane, continua a essere un punto di riferimento nel panorama musicale, garantendo spettacoli gratuiti e accessibili a un vasto pubblico.