Annalisa, il cambio di look sorprende i fan: cosa è successo

Annalisa ha annunciato una novità importante che riguarda la sua musica: per farlo ha stravolto completamente il suo look.

Annalisa è senza dubbio una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano. Oggi la cantante ha fatto un importante annuncio, rivelando l’imminente uscita di un nuovo singolo. Nel post pubblicato su Instagram si è mostrata in una veste decisamente insolita, sfoggiando un look molto diverso rispetto a quelli cui ci ha abituati fino ad ora. Scopriamo tutti i dettagli!

L’annuncio del nuovo singolo

Annalisa è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera musicale: l’8 maggio uscirà il suo nuovo singolo intitolato “Maschio“. Per annunciare questa novità discografica, la cantante si è mostrata sui social con un look del tutto rinnovato che non è passato inosservato.

Annalisa

Nel post pubblicato su Instagram, infatti, Annalisa appare con indosso eleganti abiti maschili. Anche i suoi capelli, prima lunghi fin quasi alla vita, appaiono adesso molto corti e tirati indietro con il gel, solo qualche ciuffo ribelle sfugge all’acconciatura. A completare il look, un sigaretta tra le labbra le conferisce una vera aria da dura.

Nella didascalia si legge: “Anche un maschio a volte piange“. Senza dubbio la scelta di una trasformazione così radicale e provocatoria è un’ottima strategia per creare interesse intorno a questa nuova uscita discografica.

Le parole di Annalisa su “Maschio”

Parlando del nuovo singolo, Annalisa ha raccontato: “Maschio è una nube. Una dimensione onirica in cui le cose come le conosciamo si disfano, si invertono, si dissolvono e si ricompongono. Un luogo della mente in cui riesco ad immaginare di essere ciò che non sono.

“Mi osservo come dall’esterno ad interpretare quel ruolo e mi compiaccio nel prendere possesso di un nuovo corpo. Mi diverto. Mi allargo.” – ha poi concluso la cantante.