La cantante ha ripercorso la sua carriera, fatto alcune importanti confessioni sulla sua vita privata e parlato a cuore aperto della morte.

Ornella Vanoni ha partecipato a un’intervista per il Corriere della Sera. Per l’occasione, la cantante si è messa a nudo, facendo alcune importanti rivelazioni che hanno riguardato anche il tema della salute mentale. Nello specifico, la cantante ha dichiarato di aver sofferto di depressione e di avere avuto diversi momenti negativi nel corso della sua vita.

“Mi sono fatta ricoverare”: il racconto di Ornella Vanoni sulla depressione

Un argomento caro a Ornella Vanoni è quello della depressione. La cantante, infatti, ha raccontato che la depressione è una malattia non nuova all’interno della sua famiglia, dato che in passato pure suo padre ne aveva sofferto. Ma non solo, dato che la stessa Ornella ha dovuto fare i conti con questo disturbo.

“Ho attraversato diverse volte quella foresta spettrale. A me è successo tre, quattro volte, di caderci dentro: una volta è stata così forte che mi sono fatta ricoverare e da allora ho preso gli psicofarmaci“, ha dichiarato l’artista. Ornella Vanoni

Ornella Vanoni e il tema della morte

Una tematica che spesso Ornella Vanoni affronta è quella della morte. Un argomento complesso di cui, tuttavia, la cantante parla sempre con serenità e un pizzico di ironia. Proprio in merito a ciò, l’artista ha rivelato di aver già organizzato il suo funerale nei minimi dettagli: “Ho chiesto a Paolo Fresu di suonare al mio funerale, indosserò un bel vestito largo tutto plissé, mi farò truccare dalla truccatrice. Farò un figurone“.