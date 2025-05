Big Mama è diventata la protagonista del Concerto del Primo Maggio grazie a un potente discorso. Il tema affrontato dalla cantante è l’odio che spesso le persone riversano verso gli altri. Un argomento delicato e particolarmente caro all’artista, dato che in passato anche lei è stata vittima di bullismo.

Parole dure, rivolte sopratutto nei confronti di coloro che tramite i social lanciano critiche feroci non curandosi della sensibilità di chi le riceve. E in effetti Big Mama sa bene cosa significa, da sempre criticata a causa del suo fisico: “Se non vi piaccio io, cambiate canale; se non vi piace il mio corpo fate in modo di non diventare mai come me; se non vi piace quello che dico, bloccatemi: ma fateci vivere” ha aggiunto.