I The Kolors si sono esibiti durante alcuni matrimoni avvenuti in provincia di Napoli. Si tratta forse dell’idea per un nuovo video musicale.

Performance a sorpresa per i The Kolors, i quali si sono esibiti durante alcuni matrimoni avvenuti a Napoli e provincia. Si tratta di una scelta abbastanza consueta tra i cantanti, dato che molti di loro hanno iniziato a guadagnare i primi soldi proprio cantando davanti agli sposi.

Le performance a sorpresa dei The Kolors

La notizia delle esibizioni dei The Kolors ai matrimoni si è diffusa grazie ad alcuni video postati in rete. In ognuno di essi lo scenario è lo stesso: un grande cubo bianco in tela, sotto cui si nasconde la band. All’improvviso Stash e i compagni escono allo scoperto, cominciando a cantare davanti agli sposi e ai loro ospiti un brano inedito.

Le performance (come hanno notato alcuni, in stile Maroon 5) sono avvenute durante alcuni matrimoni organizzati nella medesima giornata. Tuttavia i The Kolors non si sono esibiti sulle note delle loro più celebri canzoni, come “Italodisco” e “Un ragazzo e una ragazza”, bensì su quelle di una canzone inedita. Infatti, con ogni probabilità, si tratta del loro prossimo singolo estivo.

The Kolors

Cosa accomuna i The Kolors e i Maroon 5

Ma cosa c’entrano i Maroon 5? Come anticipato, le perfomance ai matrimoni the The Kolors ricordano vagamente quelle eseguite dalla band americana. Infatti, all’interno del video di “Sugar”, Adam Levine e i compagni si esibiscono a sorpresa durante alcuni matrimoni intonando il celebre singolo.

Una somiglianza evidente anche a Stash, il quale ha deciso di fare un po’ di ironia sui social pubblicando un finto messaggio coi Maroon 5. In ogni caso, all’interno del video diffusosi in rete si può sentire qualche parola del nuovo brano: “Pronto, come va? La voce tua mi manca, lo so che ho sbagliato ma chi è che non sbaglia, tutto bene ma, ho in testa una domanda, non mi puoi lasciare il cielo in una stanza“.

In ogni caso, per avere la conferma ufficiale del nuovo singolo bisognerà aspettare ancora qualche tempo. Nell’attesa, ecco il video con la performance dei The Kolors durante uno dei matrimoni.