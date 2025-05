Shade si trova ancora in ospedale, dove è stato ricoverato per un’infezione polmonare. Il rapper sta meglio, ma il suo concerto è annullato.

Dallo scorso aprile Shade si trova in ospedale a causa di una grave infezione polmonare. Nel corso della permanenza, il rapper ha aggiornato costantemente i suo fan sul suo stato di salute tramite alcuni video e foto pubblicate su Instagram, tant’è vero che oggi sembrerebbe stare meglio. Ciò nonostante, il suo concerto è annullato, così Shade ha deciso di lasciarsi andare a un duro sfogo.

Il duro sfogo di Shade

Il concerto in questione avrebbe avuto luogo in Sicilia a breve, ma è stato annullato. Una scelta che non è piaciuta all’artista, il quale, visto il miglioramento delle sue condizioni di salute, avrebbe desiderato esibirsi. Shade, quindi, ha deciso di sfogarsi tramite alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram.

“Visto che stavo meglio, in accordo coi dottori, avevo deciso di farmi dimettere dall’ospedale in tempo per partecipare alla data prevista per il 6 maggio a Licata, in Sicilia. Qualcuno ha annullato la data senza nemmeno consultarmi, pensando che non fossi in grado di fare un’ora di concerto. Nonostante avessi garantito la mia presenza e i miei netti miglioramenti fisici“, ha scritto seccato il rapper.

“Non è dipeso da me”: le scuse di Shade ai fan

Shade ha anche deciso di pubblicare un’altra storia contenente le sue personali scuse hai fan. “Mi dispiace per la gente che si aspettava di vedermi, non è dipeso in alcun modo da me“, ha scritto il rapper. Una frase che fa dedurre che le sue intenzioni fossero ben altre e che qualcuno abbia deciso per lui senza averlo prima consultato.