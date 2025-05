Martha Rossi, ex Amici, denuncia: “Cancellata tutta la mia musica”

Martha Rossi, ex concorrente di Amici, ha rivelato che tutta la sua musica è stata rimossa dalle piattaforme di streaming: ecco perchè.

A quasi 18 anni dalla sua partecipazione di Amici, Martha Rossi è tornata a far parlare di sé. Tutta la musica della ex concorrente del talent è infatti stata cancellata sia da Spotify che dalle altre piattaforme di streaming. A denunciarlo è stata la stessa cantante tramite un video pubblicato su Tik Tok. Ma cosa è successo? Scopriamo tutti i dettagli.

Martha Rossi: la musica cancellata

Da oggi la musica di Martha Rossi non può più essere ascoltata sulle piattaforme di streaming. Nel 2011 la cantante aveva pubblicato un disco intitolato “Musica Sarà” di cui adesso non c’è più traccia online. Questo però, rivela Rossi, non dipende da lei ma dall’Universal Music, l’etichetta discografica con cui ha distribuito le sue opere.

Microfono

“L’album è stato tolto da chi lo aveva distribuito” – ha spiegato Martha nel video pubblicato sul suo profilo Tik Tok da 370mila followers. L’artista ha poi aggiunto che i diritti di distribuzione erano già scaduti da alcuni anni e che lei non più aveva ricevuto, dopo i primi mesi di distribuzione, un resoconto dettagliato degli ascolti e degli introiti.

La denuncia su Tik Tok

“Tutto con un clic. Niente più musica, niente ascolti, niente numeri. Come se non fosse mai esistito. Quando ho scoperto che era sparito tutto, mi è crollato il mondo addosso. Mi sono sentita senza niente, senza la mia storia” – ha rivelato Martha Rossi.

La cantante ha poi annunciato di aver ricaricato la sua musica in autonomia. “Ho ricaricato tutto da sola, ma ovviamente dopo tanti anni non potevo più recuperare gli ascolti che avevo prima. Oggi numeri e streaming sono fondamentali, e per chi come me ha vissuto tutto questo, è una salita difficile soprattutto perché quei numeri sono il tuo biglietto da visita” – ha spiegato.