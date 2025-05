Aurora Ramazzotti sui genitori: “Non possono esserci come vorrei”

L’influencer ha parlato della gravidanza e di quanto siano bravi i suoi genitori come nonni, i quali però vorrebbe fossero più presenti.

Aurora Ramazzotti ha partecipato a una puntata del podcast di Giulia Salemi “Non lo faccio per la moda”. Qui, le due influencer hanno parlato di molteplici argomenti legati da un unico filo conduttore: diventare genitori. Un momento delicato che purtroppo non tutti riescono a vivere come vorrebbero e in cui diventa fondamentale il sostegno della propria famiglia.

Aurora Ramazzotti sulla gravidanza: “Un periodo tedioso”

La figlia di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti ha spiegato di aver faticato a vivere il periodo della gravidanza: “È stato un periodo tedioso, all’inizio non bene, poi bene, e di nuovo malissimo. Anche a livello psicologico“, ha esordito.

Infatti, Aurora Ramazzotti ha affrontato un percorso in salita sin dall’inizio, dato che non ha avuto modo di annunciare la sua gravidanza in quanto anticipata dal gossip. Ma non solo, dato che la ragazza ha anche rivelato di non essere stata bene fisicamente e di non essersela goduta come avrebbe voluto. “C’erano molte cose che prima dell’arrivo del bambino non giravano e poi invece tutto è cambiato, forse perché sono cambiata io e tutto si è riallineato“, ha aggiunto.

Il cambiamento del corpo e il post parto

Aurora ha poi spiegato che uno dei momenti più complicati per una donna è accettare il cambiamento del proprio corpo, ma di esserci riuscita: “Sono arrivata alla gravidanza con una consapevolezza di me diversa. Ho vissuto anche una fase in cui ero compulsiva nel dover avere tutto sotto controllo, anche lo sport e l’alimentazione. Poi un anno prima di rimanere incinta ho deciso di smettere e di provare ad accettarmi e quando è arrivata la gravidanza ero tranquilla e menomale perché il mio corpo è cambiato tanto“.

In merito al post parto, Aurora ha ammesso di aver vissuto un momento caratterizzato dall’incertezza, in quanto non sapeva come gestire il tutto, famiglia inclusa. Questa fase è durata più o meno fino al sesto mese, poi le cose si sono sistemate e anche l’influencer ha cominciato a viversi tutto con serenità.

Aurora Ramazzotti

“Non sono dei nonni classici”: la rivelazione di Aurora sui genitori

In merito a Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora ha pronunciato solo belle parole: “Ne parlo sempre benissimo non perché devo, ma perché sono persone fantastiche“, ha aggiunto, per poi proseguire: “Io sto imparando che per loro è stata la prima esperienza nella vita, loro sono umani, da piccola non lo capivo, ma adesso lo comprendo perfettamente. Dove una persona fa il meglio che può non è incriminabile“.

Aurora Ramazzotti ha anche fatto una riflessione su come i suoi genitori rivestano il ruolo di nonni. Come è noto sia Michelle che Eros hanno due carriere complesse e di successo, il che spesso li porta ad essere lontani dalla loro primogenita. A tal proposito, la giovane ha dichiarato: “Non sono dei nonni classici, per ovvi motivi, entrami lavorano moltissimo, anche loro hanno dei figli e ora sono cresciti ma sono ancora piccoli. A me questa cosa un po’ pesa, è ovvio. È il cambio che devi fare: io mi affido a loro tantissimo e loro ci sono sempre per me, però non possono esserci come io vorrei“.

Una situazione che Aurora e Goffredo hanno imparato a gestire ricorrendo anche a una tata, indispensabile nel momento in cui nonno Eros e nonna Michelle sono impegnati tra palcoscenici e studi televisivi.