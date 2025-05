Giorgia ha annunciato che condurrà nuovamente X Factor 2025. L’annuncio è stato subito apprezzato da Emanuel Lo che ha lasciato un commento.

È ufficiale: Giorgia tornerà a X Factor in veste di conduttrice. Dopo il successo della scorsa edizione, la cantante sarà nuovamente alle redini del famoso talent di Sky. Ad annunciarlo è la stessa Giorgia con un video su Instagram che ha fatto il pieno di like e commenti, tra cui quello di un innamoratissimo Emanuel Lo.

L’annuncio di Giorgia e il commento di Emanuel Lo

Giorgia ha comunicato ai fan la bella notizia con un video pubblicato anche dal profilo ufficiale di X Factor Italia. Qui si vede la cantante bisbigliare rivolgendosi agli utenti: “Ragazzi ho grandi novità, ma deve restare tra noi. Ci vedremo presto mi sa“. All’improvviso, Giorgia mostra il palmo della mano con la scritta “XF2025”, abbreviazione di “X Factor 2025”, rivelando dunque di tornare nel talent in veste di conduttrice.

Il video è piaciuto molto ai fan, i quali hanno lasciato moltissimi like e commenti positivi in cui si congratulano con la cantante. Tra questi, un commento speciale è saltato all’occhio di tutti: si tratta di quello di Emanuel Lo, suo compagno da più di 20 anni. Il professore di Amici, nonché ballerino, non ha scritto alcuna parola, ma lasciato alcune emoticon, come di cuori rossi, delle mani rivolte verso l’alto e una faccina innamorata. Un modo affettuoso con cui Emanuel ha voluto esprimere tutto il suo orgoglio nei confronti della compagna.

Mc Roma, 19/06/2024 – Durante la presentazione dei palinsesti Sky, Mario Cartelli ha scattato una foto in cui appare Giorgia.



X Factor 2025: Manuel Agnelli e Achille Lauro lasciano il talent?

Se la presenza di Giorgia nella nuova edizione di X Factor è ormai certa, non si può dire lo stesso di Manuel Agnelli e Achille Lauro. Al momento non c’è nulla di ufficiale, però si dice che Manuel abbia deciso di lasciare definitivamente la sedia del giudice. Il motivo, come dichiarato da Gabriele Parpiglia, sarebbero alcuni litigi avvenuti col collega Achille Lauro, ma a tal proposito il cantautore non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione.

Per quanto riguarda Achille Lauro, è probabile che anche il cantante romano lasci per sempre il talent. Lo stesso Lauro aveva ammesso in un’intervista di aver già fissato molteplici impegni che lo vedranno impegnato nei prossimi mesi. Tra questi, si vocifera di un futuro impegno con Maria De Filippi durante la prossima edizione di Amici. In ogni caso, non è nulla di certo, tant’è vero che per avere maggiori informazioni in merito sarà necessario aspettare ancora qualche tempo.