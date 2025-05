Dopo un lungo ricovero, Shade ha lasciato l’ospedale. Il rapper ha annunciato le dimissioni con un video, ma dichiara: “Non è finita qui”.

I fan di Shade sono rimasti col fiato sospeso per giorni, sperando che il loro idolo guarisse in fretta. Oggi possono festeggiare, in quanto il rapper ha finalmente lasciato l’ospedale dopo un ricovero durato due settimane, a causa di una grave infezione ai polmoni. Ad annunciarlo è lo stesso Shade con un simpatico video, in cui però ha dichiarato che dovrà fare ancora alcuni controlli medici.

Il video virale di Shade

Shade ha pubblicato il video con l’annuncio sul suo profilo Instagram. All’interno del contenuto, il cantante si riprende mentre si sottopone agli ultimi accertamenti con tanto di inquadratura sulla lastra dei polmoni, prepara le valigie e lascia l’ospedale che l’ha ospitato da metà aprile.

Il rapper non ha rinunciato a raccontare il suo “viaggio di ritorno” con quell’ironia che lo contraddistingue: “Mi hanno fatto tornare a casa anche perché secondo me non mi sopportavano più, avevamo trasformato la stanza in uno studio di registrazione“. In ogni caso, Shade ha anche annunciato che presto dovrà fare il suo ritorno presso l’ospedale per sottoporsi a ulteriori controlli dichiarando: “Mica è finita qui!“.

La malattia di Shade e il concerto cancellato

Il rapper aveva documentato il ricovero sin dal primo giorno, pubblicando costantemente dei video per tenere aggiornati i fan e rassicurarli. Dopo qualche tempo si è scoperta poi la causa del malessere di Shade, un adenovirus, ma ancora oggi il cantante non sa dove possa averlo contratto.

Tuttavia, l’artista non ha solo parlato della sua malattia, ma ha anche tenuto aggiornati i fan sui suoi impegni futuri. Tra le varie informazioni rilasciate non manca il duro sfogo del cantante, visibilmente deluso dall’aver appreso di non potersi esibire al concerto previsto oggi, 6 maggio, a Licata.