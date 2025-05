Shade, quale problema di salute l’ha costretto al ricovero in ospedale

Il rapper Shade è stato ricorverato in ospedale, ma cosa gli è successo? Ecco tutti i dettagli e il suo attuale stato di salute.

Il rapper torinese Shade, al secolo Vito Ventura, sta vivendo un momento difficile della sua vita. Ricoverato in ospedale a causa di un’infezione polmonare, Shade ha scelto di tenere aggiornati i suoi fan tramite i social media, dove conta più di 770.000 follower su Instagram e oltre 1,1 milioni su TikTok.

Il suo ricovero è iniziato il 16 aprile e, in un video pubblicato il 24 aprile, ha rivelato che il percorso di guarigione sarà lungo e complesso.

La situazione attuale

In un video recente, datato 30 aprile, Shade ha condiviso con i suoi follower non solo le sue difficoltà, ma anche alcune curiosità riguardo alla sua condizione. Ha ironizzato sulle teorie fantasiose che circolano sul web riguardo all’origine della sua infezione.

“Alcuni esperti hanno suggerito che fosse colpa del fumo”, ha detto, “peccato che io non fumi né sigarette normali, né quelle geneticamente modificate”. La sua autoironia è palpabile mentre mostra le braccia segnate da flebo e prelievi, paragonandole a quelle di un tossicodipendente.

Le origini dell’infezione

Shade ha anche menzionato la possibilità di aver contratto l’infezione in palestra o in altre situazioni quotidiane, come durante una partita di calcio della Juventus. Ha descritto l’infezione come un “adenovirus bello bastard*”, evidenziando la sua frustrazione per la mancanza di certezze riguardo alla sua origine.

Shade in ospedale, cosa è successo. Foto: IG, @vitoshade – notiziemusica.it

Questo tipo di virus, che può causare sintomi respiratori e febbre, è noto per essere particolarmente insidioso e può colpire anche le persone apparentemente in buona salute.

La reazione dei fan

Il rapper ha rivelato di aver perso cinque chili durante la sua degenza, un peso che evidenzia la gravità della sua condizione. Tuttavia, ha anche rassicurato i suoi fan, affermando che i suoi polmoni stanno lentamente tornando a funzionare normalmente. “Mi alzo, ammazzo le zanzare, mi hanno tolto l’ossigeno, esco anche a prendere un po’ d’aria”, ha commentato in tono scherzoso, dimostrando il suo spirito combattivo e la voglia di tornare alla normalità.

La salute degli artisti è un tema che tocca da vicino i fan, che spesso si sentono coinvolti nelle vite dei loro idoli. Shade, con la sua apertura e sincerità, riesce a creare un legame profondo con i suoi follower, che non possono fare a meno di mostrare il loro supporto. I commenti sotto i suoi post sono pieni di messaggi di incoraggiamento e affetto, a testimonianza del potere della comunità online nel sostenere chi si trova in difficoltà.

In un’epoca in cui la salute mentale e fisica è al centro del dibattito pubblico, Shade rappresenta un esempio di resilienza. La sua capacità di affrontare le sfide con ironia e autenticità è un messaggio forte per tutti. La musica, spesso considerata un rifugio, può diventare anche un mezzo per elaborare situazioni personali complesse, e Shade, con il suo stile unico, continuerà a ispirare i suoi fan anche durante questo periodo difficile.

In attesa di un completo recupero, Shade promette di continuare a condividere il suo percorso di guarigione, invitando i suoi fan a restare connessi e a non perdere mai di vista l’importanza della salute, sia fisica che mentale.