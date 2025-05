Ozzy Osbourne: “Con i Black Sabbath ultimo concerto, non voglio morire in…”

Il 5 luglio si avvicina: il leggendario gruppo Black Sabbath, guidato da Ozzy Osbourne, terrà il suo concerto di addio a Birmingham.

I membri originali della band si riuniranno dopo anni di conflitti, con ricavi destinati a beneficenza per il morbo di Parkinson e per associazioni in favore dei bambini.

Nonostante le sfide legate alla salute di Osbourne, il concerto, intitolato “Back to the Beginning – The Final Show”, promette di essere un evento memorabile, con brevi esibizioni di ciascun membro. Ozzy, ora impegnato in un intenso allenamento, ha confermato che questo sarà il suo ultimo concerto, desiderando trascorrere più tempo con la sua famiglia.

Un Concerto con un Significato Profondo

Il 5 luglio 2025 si avvicina rapidamente, segnando un momento cruciale per i fan della musica rock e metal: il grande concerto di addio dei Black Sabbath a Birmingham, Inghilterra. Questa storica reunion, che riunisce i membri originali della band, tra cui il leggendario Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, rappresenta un evento epocale per il panorama musicale. In un’intervista esclusiva al Guardian, i membri della band hanno condiviso le loro emozioni, paure e speranze in vista di questo concerto, intitolato «Back to the Beginning – The Final Show».

Il concerto non è solo un addio ai fan, ma anche un’opportunità per raccogliere fondi destinati a importanti cause benefiche, come la lotta contro il morbo di Parkinson e il supporto a organizzazioni che si occupano di bambini in difficoltà. I membri della band hanno dichiarato che non riceveranno alcun compenso per la loro partecipazione, sottolineando l’importanza di fare del bene attraverso la loro musica. Questo gesto di generosità evidenzia il legame tra i membri della band e il loro desiderio di lasciare un’eredità positiva nel mondo.

Le preoccupazioni per la salute di Ozzy Osbourne rimangono palpabili. L’artista ha affrontato numerose sfide negli ultimi anni, tra cui una diagnosi di Parkinson, due polmoniti e un grave incidente domestico nel 2019. Queste esperienze hanno avuto un impatto significativo sulla sua vita e carriera, portandolo a una profonda depressione. «Pregavo di morire nel sonno», ha rivelato Ozzy, esprimendo la sua vulnerabilità e il peso delle sue battaglie personali. È stata la moglie Sharon a suggerire l’idea del concerto di addio come un modo per dare a Ozzy una ragione per continuare a combattere e trovare gioia nella musica.

Preparazione e Determinazione

La preparazione per l’evento è stata intensa, con Ozzy che ha intrapreso un regime di allenamento fisico per cercare di recuperare la forza necessaria per esibirsi. «Faccio pesi, vado in bici, ho un personal trainer che mi segue a casa», ha spiegato. Nonostante le difficoltà, Ozzy si è dimostrato determinato a dare il massimo. «Non so se potrò correre o saltare come una volta, ma ci sarò e darò il massimo», ha affermato con decisione, dimostrando il suo spirito combattivo.

Il concerto non sarà un’esibizione completa, ma un assaggio del repertorio iconico della band. Ogni membro eseguirà solo un paio di brani, con Ozzy che ha chiarito: «Non voglio che la gente pensi di essere fregata. Sarà un momento speciale, ma con misure realistiche». Questa scelta risponde alle aspettative dei fan senza compromettere la sua salute.

Ozzy ha parlato apertamente del suo desiderio di ritirarsi dalla vita da rockstar, affermando: «Ho vissuto on the road per 50 anni, ma ora voglio passare del tempo con i miei nipoti. Non voglio morire in una stanza di albergo, voglio essere con la mia famiglia». Queste parole esprimono un profondo cambiamento nei suoi valori e nelle sue priorità, un’evoluzione che molti dei suoi fan apprezzeranno.

L’evento si preannuncia come un grande festival, con la partecipazione di numerosi artisti del metal e dell’hard rock, tra cui i Metallica e gli Alice in Chains. Questo concerto di addio non rappresenta solo la chiusura di un capitolo per i Black Sabbath, ma anche un tributo a un’intera generazione di musicisti e fan che hanno vissuto la magia della musica rock. La reunion dei Black Sabbath sarà un momento indimenticabile che celebrerà non solo la loro carriera, ma anche la resilienza e la forza umana di fronte alle difficoltà.